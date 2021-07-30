Мобильный оператор "ДНР" переходит на российский телефонный код +7958. Абоненты оператора "Феникс" в Донецке начали получать СМС о том, что их номер подключен к российскому телефонному коду +7958.

Это значит, что теперь с "Феникса" можно звонить на российские номера, а также принимать с них звонки. Стоимость звонка - по внутренним ценам мобильной связи в России.

Также через российский телефонный код теперь можно звонить из любой точки мира в "ДНР". Теоретически - из Украины тоже. В этом случае код "Феникса" 071 в номере телефона меняется на российский 7958.

Как рассказывают "Стране" местные жители, СМС-уведомления о переходе на российский код получают пока не все жители "республики". То есть вводится это постепенно.

Оператор "Феникс" назвал это экспериментальным проектом. Постепенно российский код введут для всех абонентов из "ДНР".

Напомним, в 2018 году оператор мобильной связи неподконтрольного Донбасса "Феникс", наладил связь с абонентами "Водафон", но при этом стоимость одной минуты разговора обходилась в 5 гривень.

Также сообщалось, что в 2019 году в неподконтрольном Киеву Донецке взорвали одну из вышек "Феникса". При этом никто из мирных жителей не пострадал.