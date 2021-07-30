Группа нардепов от "Слуги народа" предлагают парламенту отменить государственную награду "Именное огнестрельное оружие", звание "Герой Украины" и вообще все почетные звания. Вместо этого депутаты предлагают награждать украинцев за выдающиеся поступки и достижения крестами или орденом Золотого Тризубца.

Соответствующий законопроект №5829 обнародован на сайте парламента.

Авторами проекта закона выступили трое "слуг": Анатолий Остапенко, Юрий Камельчук и Тарас Тарасенко.

В пояснительной записке к документу они заявляют, что, на их взгляд, система государственных наград в Украине является постсоветской. Она не похожа на те, которые действуют в европейских странах, а также не упорядочена.

Чтобы решить эти проблемы, авторы предлагают за героизм или достижения вместо звания "Герой Украины" вручать орден Золотого Тризубца. Среди новых наград, которые придумали нардепы: Крест "Честь и слава" за героизм во время боевых действий, Крест "Достоинство и честь" за героизм в мирное время.

Авторы документа считают несправедливым, что почетные звания присваиваются представителям лишь некоторых профессий. Поэтому специализированные звания "Народный артист", "Заслуженный журналист" и т.п. хотят отменить. Вместо этого ввести более универсальные звания - "Гордость нации" и "Гордость профессии".

Напомним, "Страна" недавно писала о том, как глава украинского государства Владимир Зеленский награждал добровольцев орденом "За мужество". Всего его получили 67 человек, однако 64 из них - лишь посмертно.

Также мы рассказывали, как в этом году после Международного женского дня Владимир Зеленский наградил орденами, медалями и почетными званиями больше сотни украинок.