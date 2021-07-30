Любовь Цибульская, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданного на базе агентства "Укринформ", работает там на общественных началах.

Об этом со ссылкой на ответ Министерства культуры и информационной политики, при котором и был создан Центр, сообщают "Украинские новости".

В ведомстве пояснили, что сейчас Центр находится на стадии становления, поэтому Цибульская и работает на общественных началах.

Между тем, по данным издания, за два месяца (апрель и май) Цибульская не получала заработную плату как глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте работает с марта 2021 года. Любовь Цибульская, которая является руководителем группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра, возглавила Центр.

Также мы рассказывали, что в марте также начал работать в Украине Центр противодействия дезинформации при СНБО, который создали для борьбы с фейками. Возглавила его бывшая сотрудница НАБУ и Офиса гененеральношо прокурора Полина Лысенко. Она, будучи на этой должности, будет получать около 43 тысяч гривен зарплаты. Между тем, за первый месяц работы новый Центр не смог выявить ни одного фейка.