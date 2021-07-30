Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тараск Креминь в июне заработал 87 тысяч 100 гривен, это на 32 тысячи больше чем заработок за прошлый месяц украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщается в ответе секритариата языкового омбудсмена на запрос "Украинских новостей".

В ответе сказано, что размер месячного оклада уполномоченного по защите государственного языка -15 тысяч гривен, однако точная сумма за июнь не указана.

В прошлом месяце Кремнию начислили 87 177 грн, в эту сумму вошла надбавка за выслугу лет в размере 1 125 грн, 7350 грн надбавки за интенсивность труда и 29 872 грн отпускных. Фактическую сумму после оплаты налогов, которую получил Креминь, в ответе не указали.

Ранее мы писали, что в среднем в месяц на своей должности Креминь получает 88 тысяч гривень, в эту сумму входит не только оклад, но и ряд надбавок, в том числе и за интенсивность труда. При этом его оклад - 15 тысяч гривен.

При этом сумма надбавок бывает весьма внушительная, например в ноябре прошлого года языковому омбудсмену выделили 76 950 грн материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов".

Также сообщалось, что в прошлом месяце заместители секретаря СНБО Алексея Данилова получили до 173 тыс. грн зарплаты.