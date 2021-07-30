В водохранилищах аннексированного Крыма уже есть двухгодовой запас воды. Кроме того, сегодня, 30 июля, из скважин под Азовским морем добыли первую партию воды для полуострова.

Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщают "РИА Новости".

По словам Хуснуллина, проблема воды для Крыма решена на два года вперед. Кроме того, продолжается работа по добыче воды из скважин по Азовским морем. Первую ее партию уже получили, сейчас продолжается проверка ее состояния. Кроме того, в ближайшее время ее доставят в Москву для проведения необходимых анализов.

До конца сентября планируется пробурить еще несколько скважин для добычи воды в Азовском море.

Напомним, что до аннексии Россией Крыма в 2014 году основной объем воды на полуостров поступала по Северо-Крымскому каналу. Но семь лет назад Украина перекрыла шлюзы канала, а в 2017-м соорудила дамбу, которая перекрыла пути для подачи воды в Крым. После этого и начались проблемы с водоснабжением полуострова.

Также мы писали о том, что в 2020 году Россия выделяла $76 млн на переброс воды в Крыму силами армии.