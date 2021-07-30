В Институте национальной памяти Украины считают, что восстановление и установка памятников в честь дружбы украинского и русского народов в текущей политической ситуации это "циничный акт".

Об этом Институт Нацпамяти заявил в ответ на запрос "Радио Свобода".

В Институте заявили, что во как установка, так и восстановление памятников дружбы народов Украины и РФ является неместным и "может быть расценено как циничный акт". Такого мнения в Институте будет придерживаться до тех пор, пока Россия не прекратит оккупацию украинских территорий, не принесет официальные извинения и не выплатит репарации.

Напомним, в 2001 году в Киеве на улице Маршала Якубовского установили памятник в честь дружбы украинской и российской столиц. Однако, после событий 2014 года начали поступать предложения о его сносе, при этом монумент не попадал под закон о декоммунизации и чиновники не могли это сделать.

В июле текущего года Киевский городской совет поддержал инициативу о демонтаже памятника.

Также мы писали, что Институт Нацпамяти собирается декоммунизировать монумент "Родина-мать", который находится в Киеве. Речь идет о том, чтобы убрать с памятника символику СССР - советский герб.