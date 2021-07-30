В ходе выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится в пятницу, 30 июля в Донецкой области, рассмотрят 8 вопросов.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире телеканала Украина 24

Данилов подтвердил, что президент уже согласовал повестку дня и перечислил часть из восьми вопросов, которые будут подыматься:

"Будут вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе. Вопросы, связанные с медициной, с водой", – сказал Данилов, уточнив, что всего вопросов - восемь.

Также секретарь СНБО анонсировал, что заседания Совета нацбезопасности и обороны будут проводиться на выезде постоянно.

Такая практика прозволит активнее обращать внимание на другие города кроме Киева, и привлекать к взаимодействию органы местного самоуправления.

Как писала Страна, гарант Конституции Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донецкую область 30 июля.

Там же пройдет и выездное заседание СНБО, о котором сообщалось ранее.

Кроме СНБО, у Зеленского запланирована встреча с военнослужащими, которые проходят службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

напомним, изначально выездное заседание СНБО должно было пройти еще 16 июля. Тогда в качестве города для проведения заседания назывались Сумы. Тем не менее, заседание решили проводить в Киеве. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что отказ от проведения первого выездного заседания СНБО плохим аэропортом в Сумах.

Данилов призвал не заниматься конспирологией и объяснил отказ от выездного заседания тем, что премьер-министр Денис Шмыгаль не успел добраться к месту заседания. Выяснилось, что в Сумах аэропорт работает "не так, как в других городах". При этом Данилов пообещал поработать над тем, чтобы аэропорт города Сумы пришел в порядок.