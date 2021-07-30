Спикер парламент Дмитрий Разумков не успел приехать на заседание СНБО, которое 30 июля проходит в выездном формате в Донецкой области.

Об этом со ссылкой на Разумкова сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам председателя Рады, сейчас он находится в рабочей поездке в южных регионах Украины. Командировку, сообщил Разумков, он планировал еще две недели тому назад, официально о ней было сообщено больше семи дней назад, а о проведении заседания СНБО стало известно лишь два дня назад.

Дмитрий Разумков заявил, что уже не смог отменить рабочую поездку в Николаевскую и Одесскую области, поэтому на заседание СНБО он не попадает. Оно, по его словам, уже началось или вот-вот должно начаться.

Напомним, "Страна" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл на Донбасс, где пройдет первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Также мы сообщали, что во время сегодняшнего заседания СНБО планирует обсудить тарифы на электроэнергию, а также вопросы, связанные с государственной границей Украины.