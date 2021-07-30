Мужчину, который подорвал почтоматы в Киеве, а потом и в Одессе, правоохранители задержали в Черновцах. Им оказался 32-летний уроженец Крыма, у которого имеется два паспорта - украинский и российский.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, 30 июля.

Злоумышленника задержали вечером в четверг, 29 июля. Как оказалось, сейчас уроженец Крыма проживает в Черновцах. Правоохранители во время обыска в его доме нашли части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошком, похожим на взрывчатку, подавитель сигнала GSM, накладные из "Новой Почты". Изъятые предметы и вещества отправили на экспертизу.

Мужчина находится в Оболонском РОВД ГСЧС в столице. Ему готовятся сообщить о подозрении на основании предварительной юридической квалификации по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины, также решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, утром 29 июля в полицию сообщили о взрыве в ящике в офисе "Новой почты", который находится в помещении одного из торговых центров на Оболони. Через некоторое время похожий инцидент произошел в Одессе. Полиция установила, что в ящиках сработали взрывные устройства. К счастью, в результате срабатывания сдетонированных самодельных бомб никто не пострадал.

Также мы рассказывали, что в Киеве вор задержали парня, который ударил охранника в супермаркете. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.