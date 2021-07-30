Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в Донецкую область. Там должно пройти заседание СНБО, которое запланировано на пятницу, 30 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Зеленскому предстоит встретиться с военнослужащими, которые принимают участие в операции Объединенных сил на востоке страны.

Также глава государства будет председательствовать во время заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое запланировано на пятницу.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что СНБО в пятницу проведет выездное заседание на Донбассе. Согласно анонсу Данилова, запланированы восемь вопросов.

Вопросы, которые будут подниматься, касаются безопасности в энергетике, также будут подняты вопросы медицины и обеспечения водой.

Напомним, "Страна" сообщала, что в день поездки Зеленского на Донбасс у его Офиса пройдет рейв за права ЛГБТ+

Мероприятие огранизовано в поддержку законопроекта №5488. Он предусматривает ограничение свободы до 8 лет за дискриминацю по признакам расы, пола, возраста и языка. Организаторы обещают провести митинг в виде рейва. Это объяснили развитием в Киеве технокультуры и рейв-искусства.

Рейв-митинг начнется в 14:00, а закончится в 22:00. Организаторы намеренны "достаточно громко" поговорить с президентом, который, как известно, находится достаточно далеко от Киева в это время.

Ранее сообщалось, что новое заседание СНБО, запланированное на эту неделю, будет касаться тарифов.