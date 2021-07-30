В пятницу, 30 июля, в киевском апелляционной суде продолжается заседание суда по делу народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В ходе заседания выступил Виктор Медведчук и один из пяти его адвокатов.

Медведчук заявляет, что за пять месяцев судебного процесса стороной обвинения не было предоставлено ни одного доказательства его вины, а дело сфабриковано Службой безопасности Украины.

"Дело в отношении меня и моего соратника Тараса Козака использую как инструмент давления на оппозицию. Я и мои адвокаты считаем, что материалы подозрения необоснованные и носят исключительно политический характер.

Аудиозаписи телефонных разговоров, которые мне вменяют были сделаны шесть лет назад, как утверждает следствие, почему за шесть лет этим записям не была дана юридическая оценка. Где оригиналы этих записей, где устройство которым якобы записывали мои телефонные разговоры", - заявляет Медведчук.

Политик уверен, что данное уголовное дело, это политические репрессии против представителя партии, выступающей против курса действующей власти.

Адвокаты Виктора Владимировича просят суд отменить меру пресечения отмечая, что подозрение вручено Медведчуку незаконно.

Также защита считает, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста нарушает право Медведчука выполнять свои депутатские обязанности.

"Применение к Виктору Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста не даёт ему возможности выполнять свои обязательства народного депутата, которыми его наделили украинские избиратели", - заявил адвокат Евгений Скидан.

По словам защиты, расследование которое проводила СБУ является незаконным, поскольку Медведчуком, как народным депутатом, должно было заниматься ГБР, что предусмотрено законом.

"Экспертизы и доказательства предоставленные СБУ являются незаконными и не могут рассматриваться в данном судебном заседание",- добавил адвокат.

Напомним, десять дней назад - 20 июля судебное заседание по обжалованию меры пресечения Виктору Медведчуку перенесли на сегодняшний день. Это произошло из-за того, судьи не смогли смогли изучать материалы дела, так как документы (их 15 томов), передали в суд в день заседания.

На заседании 30 июля суд рассматривает жалобу адвокатов нардепа Виктора Медведчука на продление ему меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября.