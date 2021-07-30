Со следующего четверга, 5 августа, в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы и прохождения через пункты пропуска на Донбассе. С этого дня въезжающие из России или Индии иностранцы и украинцы, которые не получили одну из одобренных ВОЗ вакцин, должны будут проходить обязательную самоизоляцию на протяжении двух недель.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

В постановлении Кабмина об ужесточении правил въезда в Украину прописано, что они начнут действовать через семь дней с момента опубликования. Документ обнародовали вчера, 29 июля, то есть он вступит в силу 5 августа.

С этого дня иностранцев будут пускать в Украину только со страховым полюсом на случай заражения ковидом и одного из указанных документов:

негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не больше чем за трое суток до пересечения границы.

негативный результат экспресс-теста на антитела.

документ о завершении вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ.

Для невакцинированных иностранцев возвращается обязательное использование приложения "Вдома" и изоляция через 72 часа. Если за это время человек сдаст тест, то можно не изолироваться.

Украинцам при въезде на родину нужно будет иметь или справку о полной вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, или же справку 063-О о получении первой прививки.

Невакцинированным украинцам, а также иностранцам, которые прибыли из РФ или Индии придется проходить двухнедельную изоляцию (вне зависимости от результатов тестов).

Что касается тех, кто пересекает линию разграничения на Донбассе, им с 5 августа, снова нужно будет обязательно сдавать экспресс-тест на ковид при въезде через пункт пропуска. Исключение сделают только для тех, кто уже вакцинирован или получил один укол - но только в случае, если прививка проводилась вакцинами, одобренными ВОЗ и применяемыми в Украине.

Отметим, что в Донецке и Луганске вакцинацию проводят российским "Спутником V", который под эти критерии не подпадает.

Напомним, "Страна" писала о том, что готовят для тех, кто побывал в РФ и как теперь ездить в Украину жителям "ЛДНР".

Также мы сообщали, что Беларусь продлила действие ограничений на въезд для украинцев.