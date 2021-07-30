В Министерстве здравоохранения Украины, с учетом рекомендаций ВОЗ, разрешили в некоторых случаях прививать от коронавируса детей от 12 лет и старше препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В Украине ребенок от 12 лет может получить прививку от коронавируса в том случае, если:

в связи с состоянием здоровья есть высокий риск тяжелого течения коронавируса и при этом нет противопоказаний к вакцинации;

если ребенок выезжает за пределы страны с целью воссоединения семьи или обучения, а для пересечения границы или допуска к учебе нужен международный сертификат или свидетельство о вакцинации;

если ребенок участвует в международных соревнованиях иди других мероприятиях в стране, для пересечения границы которой или для участия в соревнованиях в которой нужно быть вакцинированным;

если ребенок приехал из-за границы, где уже был вакцинирован Comirnaty/Pfizer и есть документы, которые подтверждают этот факт.

Для того, чтобы вакцинировать ребенка его родители или, в случае если речь идет о подростке 16-17 лет, то он сам, должны обратиться к педиатру или семейному врачу, который может выдать один из таких документов:

медицинское заключение о наличии у ребенка сопутствующей патологии, в частности онкопатологии, отсутствие противопоказаний к прививке вакциной Comirnaty и рекомендации провести эту прививку;

справку в произвольной форме с рекомендацией провести прививки вакциной Comirnaty после рассмотрения документов, дающих основания для вакцинации (документы, подтверждающие, что ребенок находится в одной из ситуаций, которые были перечислены выше).

После получения одного из этих документов нужно позвонить в один из пунктов вакцинации (перечень таких пунктов) и, если там есть в наличии вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech записать ребенка на прививку. В случае живой очереди, приоритет отдается ребенку. С собой нужно взять вышеперечисленные документы.

Напомним, во Франции в некоторых случаях непривитых от коронавируса детей могут перевести на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что Украину возвращает ПЦР-тестирование на коронавирус для въезжающих в страну невакцинированных людей.