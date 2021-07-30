Бывший вице-президент "Энергоатома" Александр Ковтуненко предложил "ликвидировать" работников редакции "Страны". Об этом он написал в комментариях в Фейсбуке.

"Весь кодляк Гужвы (главного редактора" Страны" Игоря Гужвы - Ред.) на подрывной работе. С подобными не аргументируют, подобных ликвидируют, если бы в Украине была военная контрразведка. Это именно их вопросы", - написал Ковтуненко.

Как видим, здесь содержится прямой призыв к убийству журналистов "Страны" и ее главного редактора.

Комментарий Ковтуненко касался поста депутата от "Евросолидарности" Николая Княжицкого. Тот раскритиковал "Страну" за новость о том, что бизнесмена Жеваго объявили в розыск Интерпола.

Княжицкий усомнился в достоверности новости, хотя в комментариях ему показали подтверждающее сообщение от ГБР.

Ковтуненко был назначен вице-президентом "Энергоатома" в 2007 году. До этого, в 2006 году, он прошел в Раду в рядах Блока Юлии Тимошенко. Больше в парламент с тех пор не избирался.

Сегодня, судя по Фейсбуку, бывший нардеп является сторонником Петра Порошенко.

Заявление Ковтуненко с угрозами физической расправы в адрес журналистов "Страны" можно квалифицировать сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

"Страна" будет подавать заявление о совершении преступления в связи с призывами Ковтуненко к убийству журналистов.

Ранее к нападениям на наших сотрудников призывал еще один сторонник Порошенко - волонтер Роман Доник. А также журналист "Громадського" Богдан Кутепов.

Летом 2017 года против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы было сфабриковано уголовное дело. Он был брошен в тюрьму. Редакция "Страны" в своем обращении заявила, что это и последующие дела открывались по приказу Петра Порошенко.

В январе 2018 года Игорь Гужва покинул Украину. В октябре того же года Австрия предоставила ему убежище, признав, что против журналиста на родине идет политически мотивированное преследование.