Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов немедленно разместить в республике российские войска, если это будет нужно для безопасности Союзного государства (надгосударственность России и Беларуси).

Об этом сообщает Белта.

В то же время, Лукашенко заявил, что в действительный момент необходимости в размещении российских войск на территории республики Беларусь нет, но если это потребуется для обеспечения безопасности Союзного государства, это будет сделано.

Тем не менее, по словам Лукашенко, вопрос размещения военных баз России в республике еще ни разу не обсуждался на уровне президентов.

"Еще раз повторяю: в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период в августе прошлого года, когда-то кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие вооруженные силы, ни с России, ни с Украины, ни с других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция", - резюмировал белорусский лидер.

Напомним, в июле в рамках учений "Запад-2021" в белорусский город Брест зашел российский военный эшелон.

Тогда сообщили, что задача эшелона - разгрузить военную технику, убыть в район назначения и оборудовать там полевой лагерь.

В Минобороны Беларуси заявили, что встреча прошла "с хлебом и солью", на мероприятии присутствовал военный оркестр.

Также мы писали, что Литва предложила ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. В таком случае пересечь границу будет невозможно.