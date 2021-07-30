Американский эксперт, анализируя причины провала операции США в Афганистане, назвал ее высокомерной и лживой. При этом, по его мнению, ситуация, которая возникла в этой стране, свидетельствует о проблемах американского правительства.

Об этом со ссылкой на генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко сообщает ТАСС.

Высокомерным Сопко считает убежденность Штатов, что в принципе возможно достичь кардинальных изменений, переформатировать в "маленькую Норвегию" страну, которая двадцать лет тому назад, когда все это и началось, находилась в разрухе. Что касается лживости, ее эксперт упоминает в контексте заявлений американских властей, что ситуация вот-вот изменится.

Генеральный инспектор заявил, что США, как юла, якобы "добиваясь перелома", развернулись на 360 градусов, и это самая большая проблема. Между тем, утверждает Сопко, нужно сохранять честность перед собой и народом, который платит своими кровью и деньгами.

Ошибкой эксперт называет концентрацию Вашингтона на попытке создать сильное центральное правительство. А полным провалом - усилия американцев в борьбе с незаконным производством и оборотом наркотиков в Афганистане.

При этом Джон Сопко убежден, что проблемы Афганистана отображают проблемы американского правительства, связанные с кадровой системой, системой государственных закупок, невозможностью усвоить уроки прошлого.

Напомним, "Страна" писала о том, что Штаты выводят свои войска из Афганистана, начиная с мая. При этом американское правительство анонсировало, что операция по выводу войск завершится до конца августа.

Кроме того, мы сообщали, что США уже обеспокоились ростом насилия в Афганистане после начала вывода войск из страны. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News заявил, что в США с глубокой обеспокоенностью следят за ухудшением ситуации с безопасностью, насилием и действиями "Талибана" в Афганистане.

Также он заявил, что США взаимодействуют с "афганскими партнерами", побуждая их использовать имеющиеся возможности.