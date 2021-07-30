Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки 28 июля провели испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, и они снова, как и подобные испытания в апреле, закончились неудачей.

Об этом сообщает The Drive.

Испытания прошли 28 июля над хребтом Пойнт-Мугу в Тихом океане у побережья Южной Калифорнии.

В попытке запуска участвовала 419-я летно-испытательная эскадрилья на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии и Объединенная испытательная группа Global Power Bomber.

Однако, попытка снова закончилась неудачей. Хотя ракета и отделилась от несущего его самолета-бомбардировщика, но ракетный двигатель не загорелся. Во время аналогичных испытаний в апреле ракета даже не покинула крыло самолета.

"Ракета также продемонстрировала работу стабилизатора и маневры устранения конфликта, которые обеспечивают безопасную работу экипажа. После маневров безопасного отделения ракетный двигатель не сработал", - сказано в сообщении ВВС.

В то же время, ВВС считают, что данный запуск, хоть и был неудачным, но предоставил ценные данные испытаний и "продемонстрировал несколько первых событий, поскольку программа продолжает ориентироваться на развертывание гиперзвуковых возможностей в начале 2020-х годов".

Напомним, в России собираются провести испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Испытания проведут в первой половине августа с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

Во второй половине августа "Циркон" запустят с атомной подлодки "Северодвинск".

Также мы писали, что США собираются ускорить развертывание гиперзвукового оружия. В Пентагоне сообщили, что в военном бюджете на следующий год предусмотрено их приобретение.