В результате столкновения тяжелой фуры с поездом, которое произошло в ночь на 30 июля в Полтавской области, начался пожар. Примерно за два часа огонь удалось ликвидировать, пострадала одна женщина - ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает пресс служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 3 часов утра а регулируемом железнодорожном переезде в поселке Покровское Решетиловской городской общины Полтавского района. Грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем, который вез комбайн. В итоге возник пожар в комбайне и одном вагоне поезда.

Уже к 05:20 пожар был ликвидирован. Пострадавшую женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. К борьбе с огнем привлекли 26 спасателей ГСЧС и 6 единиц техники.

Напомним, из-за аварии объявили о задержке четырех поездов направления Харьков - Киев - Харьков.

Ранее на железной дороге в районе Николаева загорелся тепловоз, который ехал составе пассажирского поезда"ИнтерСити" Киев - Херсон. В результате происшествия никто не пострадал, пожар ликвидировали менее,ч ем за час.

Также "Страна" сообщала, что 29 июля, в 21:25 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области сообщенили о пожаре пассажирского поезда 767 Интер-Сити сообщением "Киев-Херсон" вблизи Николаева.

В 21:45 пожар был локализован, а в 21:55 - ликвидирован полностью. Причина возгорания устанавливается специалистами.