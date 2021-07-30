Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых посла Украины в Турции, Республике Индонезия, Республике Австрия и Объединенной Республике Индонезия и главу украинской миссии при НАТО. Оба соответствующих указа датированы 30 июлем и опубликованы на сайте главы государства.

Так, в документе №336/2021 сказано, что новым украинским послом в Турции станет замминистра иностранных дел Василий Бондар. Ранее он выполнял работу советника украинского посольства в Турции, а также был генконсулом от Киева в Стамбуле.

Согласно указу №335/2021, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Индонезия становится Василий Гамиян. В документе №337/2021 говорится, что украинским послом в Австрии назначается Василий Химинец. Указ №338/2021 посвящен тому, что украинский посол в Кении Андрей Праведник становится также послом Украины в Объединенной Республике Танзания (по совместительству).

В соответствии с указом Зеленского №334/2021, главой миссии Украины при НАТО становится Наталья Галибаренко. Ранее она была послом Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

Напомним, ранее Зеленский дал себе право лично назначать и увольнять советников.

Также мы писали о том, что Зеленский назначил главой Сумской ОГА советника Кубракова, ответственного за "Большую стройку".