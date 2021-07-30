Вчера, 29 июля, административный центр Луганской области Северодонецк накрыло мощным ливнем и ветром. Стихия привела к подтоплению города и частичному ограничению движения транспорта.

Об этом сообщает 06452.

Сильный ливень в городе прошел вместе с молнией и громом. В результате на дорогах появились гигантские лужи, возле рынка "Успех" горожане были вынуждены снимать обувь и идти босыми через лужи.

Из-за подтопления дорог автомобили почти на половину погрузились в воду, некоторые даже застряли. В некоторых домах образовались проблемы с электроснабжением.

Кроме того, стихия свалила флагшток возле Дворца Культуры, повалила деревья и повредила вывески магазинов.

Текущим летом от ливней пострадал целый ряд городов Украины. В ночь на 22 июля затопило Одессу, стихия привела к транспортному коллапсу, проблемам с электричеством и мобильной связью. После этого ливень добрался до Мариуполя, в городе затопило дороги и начались перебои с электричеством.

Ранее в Киеве пронесся настоящий ураган, в столице сносило зонтики на летних площадках и затопило проспект Победы.

Также сообщалось, что в курортных украинских городах Бердянске и Кирилловке ливень и шторм затопили пляжи и базы отдыха.