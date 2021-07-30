За первые две недели проведения экзаменов на знание украинского языка, которые становятся обязательными для чиновников, их смогли сдать 2888 человек по всей Украине,

Об этом рассказала глава Национальной комиссии по знанию украинского языка Орися Демская.

По ее словам, еще около 800 человек пройдут экзаменацию на следующей неделе.

Также Орися Демская рассказала, что в пятницу, 30 июля, уже 138 человек получили сертификаты, еще 534 сертификата будут выданы буквально сегодня. На данный момент, не было ни единого случая, когда участники экзаменов не смогли бы пройти экзаменацию, по всем работам выводы положительные, говорит Демская.

В комиссии ожидают, что в этом году экзамен по украинскому сдадут 100 тысяч человек.

Напомним, согласно вступившим в силу новых нормах закона об украинизации, все кто претендуют на государственные должности обязаны сдать экзамен по украинскому языку или можно показать аттестат об окончании средней школы, где украинский язык указан как отдельный предмет. Кроме того, все, кто хочет получить украинское гражданство также обязаны сдать такой экзамен. До конца лета в Украине планируют проверить знания по государственному языку у 100-150 тысяч граждан.

Также мы ранее рассказывали о неполадках, которые помешали сдать первую экзаменационную сессию. В Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что во время экзамена произошел технический сбой.