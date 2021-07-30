Нардеп фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук приехал в Киевский апелляционный суд.

Об этом сообщил корреспондент "Страны"

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда Киева, который отправил под круглосуточный домашний арест Виктора Медведчука назначено на 10:30.

Перед началом заседания Виктор Медведчук заявил, что уголовное дело, которое отрыто 11 мая этого года, полностью сфабриковано СБУ по указанию президента Владимира Зеленского.

"Команда была дана ещё в 2019 году когда начались незаконные действия в отношении членов нашей партии, меня и многих моих коллег. Проводились незаконные розыскных действия про что неоднократно сообщалось в средствах массовой информации.

Затем последовали незаконные розыскные действия в рамках досудебного расследование которые незаконно провощила СБУ. Именно СБУ а не Государственное бюро расследований как это предусмотрено законом по отношению к народному депутату.

Цель одна, закрыть рот оппозиции, нанести удар по партии ОПЗЖ",- заявил Медведчук.

В самом суде значительно усилили меры безопасности у входа дежурит несколько десятков Нацгвардейцев.

Также под судом собралась большая группа поддержки ОПЗЖ.

Как сообщалось, НАПК проверит декларацию Медведчука, брата первого вице-спикера и еще 895 чиновников и депутатов

Ранее "Страна" писала, что суд по обжалованию меры пресечения Медведчуку перенесли на 30 июля