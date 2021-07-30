Масштабные лесные пожары в Турции начались 28 июля. Огонь не стихает третий день и приблизился к курортным Анталии, Мармарису и Бодруму. По последним данным, четыре человека погибли, больше 180 пострадали.

Огненная география становится шире с каждым часов. Если в самом начале самые горячие кадры были из Анталии и Манавгата, то теперь в огне Бодрум и Мармарис.

"Страна" разбиралась, что грозит украинским туристам из-за этих пожаров, которые разбушевались в разгар сезона отпусков.

Причина и локализация пожаров

Город Манавгат, что в турецкой провинции Анталии - в огне. Горят окраины одного из самых известных курортов страны. Даже на видео видно, что огонь подошел вплотную к жилым домам, к отелям с туристами.

Курортный город Манавгат, Анталья, 2021 год Фото: Twitter/zeyynepbozkurt

В этих регионах традиционно отдыхает много туристов из Украины и России, многих людей пришлось временно эвакуировать на пляж из района Муагла.

К лесным пожарам здесь привыкли, но не припомнят, чтобы они длились больше 2 дней и затрагивали столько районов.

В районе Милас лесной пожар приблизился к территории двух 5-звездочных отелей. Правительство провинции выделило 6 пожарных расчетов и 40 человек из лесничеств, а также вертолет, чтобы потушить лесные пожары. Местные СМИ пишут, что спустя пару часов спасатели смогли улучшить ситуацию и отвести огонь подальше от отелей.

Многие туристы тем временем публиковали фото с отдыха, где видно как небо затянуло дымом и огненным заревом.

"Мы в бассейне, а вот что происходит на небе. Все черным черно. Надеюсь, всё потушат", - говорит отдыхающая, публикуя видео с курорта.

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У побережья все более спокойно, но пожарная авиация постоянно кружит над пляжем, набирая морскую воду, которую потом сбрасывают на очаги.

Тем временем уже 29 июля ветер сменил направление, побережье и курортные поселки накрыл густой смог. Люди жаловались на то, что воздух стал очень тяжелым и больше похожим на гарь, с неба летел пепел.

И крупные пожары начались в сотнях километрах от Анталии - вблизи Аланьи и Бодрума, Адана, Мерсина.

В одном из отелей туристов даже пришлось эвакуировать ближе к морю.

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Буквально спустя несколько часов в Мармарисе тоже вспыхнул лес. Огонь распространяется очень быстро, люди в панике, собирали важные вещи и документы.

"Первое изображение сделано в 13:55, второе - в 16:27. Темпы распространения огня ужасны. Расположение Мармарис", - публикует местный житель.

Постояльцам отелей обещали предоставить альтернативное жилье.

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Турецкие власти называют пожары в семи провинциях страны национальным бедствием. По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, стихия унесла жизни не менее четырех человек, более 180 пострадали.

Так, CNN Turk пишет, что при пожаре в Турции погиб 25-летний волонтер Шахин Акдемир, который оказался в эпицентре пожара в районе Ичмелер и возил воду пожарным.

Погибший прославился, записав видео: "Продолжаю возить воду пожарным. Пусть Аллах примет наши добрые поступки", - сказал он. На следующем видео, снятом незадолго до гибели, он показывает свое черное от дыма лицо.

Местные СМИ пишут, что по подозрению в поджоге задержаны 5 человек. В администрации президента пообещали, что виновных жестко накажут. По состоянию на 29 июля, СМИ Турции сообщали про 58 лесных пожаров, огонь в 17 провинциях. 38 лесных пожаров удалось локализовать.

Вне туристической зоны картины ужасают. Сгоревшие дома, разбежавшиеся от огня животные.

Лесной пожар в Манавгате, фото ErayKocatas/Twitter

Курортный город Манавгат. Фото: okurgezemez/Twitter

Пожар в лесу Манавгата, фото HakkindaAntalya/Twitter

Пожар в Манавгате с высоты. Фото: eha_medya/Twitter

Пожарные тушат огонь в Манавгате, фото: HakkindaAntalya/Twitter

"Деревья, животные, дома, кора ... У нас горят легкие, наша страна разрушается!", - пишут в Twitter местные.

Сообщается, что спасатели эвакуировали 18 населенных пунктов. Люди публикуют кадры в соцсетях, на которые страшно смотреть.

В Сиде местные жители спасают животных.

"Вздох того, кто защищает чужую жизнь перед собственной, будет очень тяжелым...", - подписан снимок.

"Самая большая природная катастрофа", - пишут пользователи сети и распространяют фотографии пострадавших животных.

"В аэропорт плыли на катере". Чего ждать украинцам и как вернуться домой?

В МИД Украины сообщили, что среди пострадавших в лесных пожарах украинцев нет, но в ведомстве разрабатывают сценарии возвращения граждан Украины домой на случай ухудшения ситуации. Сейчас для украинцев в случае угрозы жизни и здоровью действует горячая линия консульства в Анталии: +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.

Украинка Алеся Павлинская, семья которой отдыхала в Ичмелере (курорт вблизи города Мармарис), рассказала в Facebook, что в аэропорт им пришлось плыть на катере, так как дороги в дыму. Перед этим она писала, что "дорога на Мармарис горит, а по ней полтора часа ехать в аэропорт".

В Мармарисе, Бодруме, Ичмеле туристов действительно эвакуировали морем - на катерах и лодках.

Свою авиацию на помощь в тушении пожаров отправила и Украина.

Президент страны Владимир Зеленский выразил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану соболезнования и направил в страну два пожарных самолета для ликвидации огня.