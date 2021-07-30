В российской республике Карелии на дне озера нашли тумбочку, внутри которой было спрятано тело 31-летней россиянки Евгении Колмыковой. Девушку искали около месяца. В жестоком убийстве подозревают ее сожителя.

Об этом со ссылкой на знакомую погибшей сообщает издание Gubdaily.ru

Знакомая Евгении рассказала, что сожитель погибшей часто бил девушку. По ее словам, в этот раз мужчина забил девушку до смерти, после чего спрятал тело в тумбочку и выкинул в озеро.

Кроме того, мужчина признался в содеянном и сам показал правоохранителям, где спрятал тело.

По данным издания, у погибшей остались две маленькие дочки. Сейчас они живут с мамой погибшей.

Ранее мы рассказывали, как в России бывший доцент Санкт-Петербургского университета убил и расчленил свою возлюбленную. По данным следствия, мужчина выстрелил девушке в голову, а после начал ее душить. После этого он выпустил в свою спутницу еще три пули, а потом расчленил тело, расфасовал по пакетам и утопил в реке. Суд приговорил убийцу к 12,5 годам колонии строгого режима.

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