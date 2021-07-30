Украинская рок-группа "Green Grey" после громкого скандала заявила, что ее вычеркнули со списка тех артистов, которые будут принимать участие в съемках приуроченного к юбилею Независимости Украины фильма.

Гневный пост об этом музыканты опубликовали на своей официальной странице в Instagram.

Речь идет о документальном фильме об истории и музыке нашей страны, который покажут 24 августа на телеканале "Украина". В нем будут рассказывать о годах независимости страны с 1991 по 2021 год.

По словам музыкантов, неделю назад, то есть еще до скандальных событий с участием группы, им позвонили с телеканала и попросили приехать на интервью для фильма, в котором хотели рассказать о событиях 1996 года и песне "Под дождём" (которая в то время была очень популярной). Артисты рассказали, что они согласились и назначили интервью на пятницу, 30 июля.

Однако музыкантам, по их словам, позвонила из редакции девушка и заявила, что интервью отменятся.

"Green Grey" заявили, что "там на верху ахренели совсем" и "вычеркнули" их с фильма.

Напомним, ранее "Green Grey" заявили, что им не разрешат выступить на Дне Независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке. В Офисе президента сказали, почему приняли такое решение. По их словам, главная причина отстранения группы от участия в концерте - критика закона о тотальной украинизации лидером музыкального коллектива Муриком (настоящее имя Дмитрий Муравицкий)

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнял, что такое решение принял не Офис президента.

Позже в комментарии "Стране" лидер Green Grey заявил о еще одной причине, почему не выступит 24 августа в Киеве. Подробнее о скандале читайте в нашем материале.