2 августа на церковном календаре День пророка Ильи. С этим праздником связывают поворот лета к осени, с ним связан много народных примет и поверий. Также в этот день обладатели имени Илья отмечают именины.

Собрали главные приметы дня, в частности почему в народе говорят, что нельзя купаться после Ильи, а также картинки с Днем Ильи.

Кто такой пророк Илья

Пророк Илия - герой Ветхого завета, который жил за 900 лет до рождения Христа. По легенде, с юных лет он поселился в пустыне, где проводил время в посте и молитве. Господь направил его к царю Ахаву, который поклонялся богу солнца, чтобы тот уверовал в истинного бога.

Илия предупредил царя, что, если тот не придет к истинной вере, то его народ настигнет голод. Ахав не поверил Илие и тогда на его царство обрушилась засуха.

Считается, что Илья воскрешал мертвых, а в конце жизни за свою праведность он был вознесен на неб в огненной колеснице.

В православной традиции святого считают одним из самых справедливых и грозных святых, который наказывает грешников, но остается милостивым к праведникам. Он помогает нищим и нуждающимся, ему молятся о выздоровлении, благополучии в семье.

Также в народе считали, что когда гремит гром и видны молнии - это Илья проезжает на своей колеснице. Тут смешались христианские и языческие традиции.

До принятия христианства в этот день предки отмечали Перунов день. Бог-громовержец был одним из самых почитаемых. После принятия христианства, когда по приказу князя Владимира, в Киеве расправились с изваяниями языческих богов, статую Перуна протащили по всему городу и сбросили в Днепр. А Перунов день заменили на Ильин день.

Огненное восхождение пророка Илии, икона XIX века. Хранится в Британском музее

Есть также поверье, что Илья во время Второго пришествия вернется на землю, чтобы разоблачить лжепророков.

В один день с церковным праздником отмечают День ВДВ, поэтому святого нередко считают и покровителем военно-воздушных сил.

Приметы в Ильин день

По народным поверьям, в день пророка Ильи нужно умыться родниковой водой, чтобы укрепить здоровье и избавиться от болезней. Также собирали в этот день росу и дождевую воду, считая ее целебной. Особой лечебной силы наделяли и собранные на Илью травы.

После 2 августа в водоемах прекращали купаться. Считалось, что вода зацветает от водорослей. Кроме того, на Илью в воде поджидала всякая нечисть, которая могла утащить на дно пловца или рыбака. Поэтому с этого дня в открытых водоемах прекращали купаться.

Также считалось с этого времени лето заканчивалось и наступал поворот к ранней осени.

Среди строгих запретов праздника - ссоры, сквернословие, которые могут прогневить святого. Также не делали работу по дому и на приусадебном участке, но можно было ухаживать за ульями.

В этот день семьи ходили в храмы, а потом устраивали застолье.

Картинки с праздником

Хай по життю тобі шлях зірки встеляють

І ангел спокій твій оберігає,

Хай завжди будуть у житті

Найкращі й пам'ятні хвилини

Богородиця хай тебе захищає.

Бог з неба оберігає!

Пусть в день святого пророка Ильи дождь смоет все печали!

В День Ильи желаю побед, везенья, воодушевления, счастья самого большого и богатырского здоровья, чтобы лихо справляться со всеми вызовами!

Пусть молитва пророку Илье бережет тебя от темных сил!

С Днем пророка Ильи!

Прогони печаль в свой день, в праздник славного пророка!

Пусть уносит горести он в даль мощным дождевым потоком!

С Днем пророка Ильи! Пусть даже в сильный ливень с грозой на небе появляется радуга!

Пусть св. Илья оградит порог твоего дома от всякой нечисти, в доме пусть будет слышен веселый смех и песни, не будет никогда унынья и забот!

Пусть святой пророк Илья помогает вам всегда!

Желаю счастья, мира и добра,

Пусть чуть замедленно идут года,

Пусть слово Божье всюду помогает,

От бед-ненастий тебя словно щит оберегает!