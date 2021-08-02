2 августа на церковном календаре День пророка Ильи. С этим праздником связывают поворот лета к осени, с ним связан много народных примет и поверий. Также в этот день обладатели имени Илья отмечают именины.
Собрали главные приметы дня, в частности почему в народе говорят, что нельзя купаться после Ильи, а также картинки с Днем Ильи.
Кто такой пророк Илья
Пророк Илия - герой Ветхого завета, который жил за 900 лет до рождения Христа. По легенде, с юных лет он поселился в пустыне, где проводил время в посте и молитве. Господь направил его к царю Ахаву, который поклонялся богу солнца, чтобы тот уверовал в истинного бога.
Илия предупредил царя, что, если тот не придет к истинной вере, то его народ настигнет голод. Ахав не поверил Илие и тогда на его царство обрушилась засуха.
Считается, что Илья воскрешал мертвых, а в конце жизни за свою праведность он был вознесен на неб в огненной колеснице.
В православной традиции святого считают одним из самых справедливых и грозных святых, который наказывает грешников, но остается милостивым к праведникам. Он помогает нищим и нуждающимся, ему молятся о выздоровлении, благополучии в семье.
Также в народе считали, что когда гремит гром и видны молнии - это Илья проезжает на своей колеснице. Тут смешались христианские и языческие традиции.
До принятия христианства в этот день предки отмечали Перунов день. Бог-громовержец был одним из самых почитаемых. После принятия христианства, когда по приказу князя Владимира, в Киеве расправились с изваяниями языческих богов, статую Перуна протащили по всему городу и сбросили в Днепр. А Перунов день заменили на Ильин день.
Огненное восхождение пророка Илии, икона XIX века. Хранится в Британском музее
Есть также поверье, что Илья во время Второго пришествия вернется на землю, чтобы разоблачить лжепророков.
В один день с церковным праздником отмечают День ВДВ, поэтому святого нередко считают и покровителем военно-воздушных сил.
Приметы в Ильин день
По народным поверьям, в день пророка Ильи нужно умыться родниковой водой, чтобы укрепить здоровье и избавиться от болезней. Также собирали в этот день росу и дождевую воду, считая ее целебной. Особой лечебной силы наделяли и собранные на Илью травы.
После 2 августа в водоемах прекращали купаться. Считалось, что вода зацветает от водорослей. Кроме того, на Илью в воде поджидала всякая нечисть, которая могла утащить на дно пловца или рыбака. Поэтому с этого дня в открытых водоемах прекращали купаться.
Также считалось с этого времени лето заканчивалось и наступал поворот к ранней осени.
Среди строгих запретов праздника - ссоры, сквернословие, которые могут прогневить святого. Также не делали работу по дому и на приусадебном участке, но можно было ухаживать за ульями.
В этот день семьи ходили в храмы, а потом устраивали застолье.
Картинки с праздником
Хай по життю тобі шлях зірки встеляють
І ангел спокій твій оберігає,
Хай завжди будуть у житті
Найкращі й пам'ятні хвилини
Богородиця хай тебе захищає.
Бог з неба оберігає!
Пусть в день святого пророка Ильи дождь смоет все печали!
В День Ильи желаю побед, везенья, воодушевления, счастья самого большого и богатырского здоровья, чтобы лихо справляться со всеми вызовами!
Пусть молитва пророку Илье бережет тебя от темных сил!
С Днем пророка Ильи!
Прогони печаль в свой день, в праздник славного пророка!
Пусть уносит горести он в даль мощным дождевым потоком!
С Днем пророка Ильи! Пусть даже в сильный ливень с грозой на небе появляется радуга!
Пусть св. Илья оградит порог твоего дома от всякой нечисти, в доме пусть будет слышен веселый смех и песни, не будет никогда унынья и забот!
Пусть святой пророк Илья помогает вам всегда!
Желаю счастья, мира и добра,
Пусть чуть замедленно идут года,
Пусть слово Божье всюду помогает,
От бед-ненастий тебя словно щит оберегает!