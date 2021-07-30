На Олимпийских играх в Токио грянул очередной расистский скандал, который стоил должности известному немецкому спортивному функционеру. Спортивный директор сборной ФРГ по велоспорту Патрик Мостер не сдержал эмоций во время соревнований и был отстранен от руководства велосипедистами. Он уже собирает чемоданы на Родину.

Об этом передает пресс-служба Национального олимпийского комитета Германии (DOSB).

Скандал грянул после того, как во время индивидуальной гонки с раздельным стартом Патрик Мостер придумал оригинальный способ мотивации для велосипедиста Никиаса Арндт. Функционер громко прокричал, чтобы тот "догнал этих гонщиков на верблюдах". На трассе в этот момент находились спортсмены из Эритреи (Амануэль Гебрезгабихир) и Алжира (Аззедин Лагаб).

Руководство делегации Германии на Олимпийских играх решило, что Патрик Мостер больше не будет выполнять свои обязанности и в ближайшее время покинет Игры. Этому решению предшествовали подробные консультации с руководством делегации и повторное слушание объяснений Патрика Мостера, в котором он полностью признал вину и раскаялся.

"Мы по-прежнему убеждены в искренности его публичных извинений за расистские высказывания. Однако в результате этого ЧП герр Мостер нарушил олимпийские ценности. Честная игра, уважение и терпимость не подлежат обсуждению для команды", - заявил президент DOSB и руководитель немецкой делегации Альфонс Херманн.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко очень недоволен выступлением национальной команды на Играх в Токио. Он пригрозил олимпийцам Беларуси невозвращением домой.