Украинская туристка Олеся Павлинская, которая находилась в охваченной масштабными лесными пожарами Турции, рассказала о происходящем. По ее словам, дороги, ведущие в горы, полностью в дыму, из-за этого там невозможно проехать, поэтому проезд через них закрыт. Также девушка рассказала, с какими трудностями столкнулись другие туристы при желании вылететь из страны.

Об этом отдыхавшая в южно-западной части курортной Турции украинка рассказала в эфире "Общественному".

По ее словам, лесные пожары на некоторое время потушили, однако они потом вновь разгорелись. Огонь перекинулся и на дорогу, по которой обычно везут туристов в аэропорт. В результате, им пришлось ехать к курортному городу Мармарису катером, после чего - автобусом к аэропорту.

Кроме того, по словам девушки, гид советовал тем, кто не вылетает пока из Турции, оставаться в отелях и никуда не выходить, потому что дороги закрыты из-за дыма.

Также девушка в сети показала кадры пылающей Турции. На них видно большие клубы дыма, через которые едва можно разглядеть солнце.

Напомним, пожары охватили Турцию несколько дней назад. Там горят не только леса, а и жилые районы. Кроме того, огонь добрался к популярным среди туристов курортным городам таких, как Мармарис, Бодрум и Анталия.

По предварительным данным, погибли трое человек, и еще десятки людей находятся в больнице с ожогами.