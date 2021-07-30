По состоянию на утро пятницы, 30 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 962 человека.

Напомним, что вчера, 29 июля в стране было выявлено 846 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь возросло на 116 человек.

Умерли за отчетные 24 часа 14 человек (с начала эпидемии 52 930 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 504 человека (с начала эпидемии - 2 186 353 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 51 ребенок и 49 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (83 человека), Харьковской области (72 человека), Донецкой области (69), Днепропетровской области (64).

В Киеве выявили 233 новых случая заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что несмотря на временные успехи в борьбе с эпидемией короны, в Израиле снова начало расти число зараженных. Власти страны решили, что людям необходимо колоть третью дозу вакцины.

Также мы рассказывали, что новый и опасный штамм "Дельта" особенно сильно поразил страны Северной Африки и Ближнего Востока. Здесь число новых заражений растет с угрожающей скоростью.