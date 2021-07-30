В ночь на 30 июля, на железной дороге Украины произошло чрезвычайное происшествие. На регулируемом переезде возле станции Решетиловка (расположена в поселке Покровское, Полтавской области - Ред.) тяжелая фура столкнулась с движущимся поездом.

В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что жертв нет, однако пришлось срочно госпитализировать дежурную по железнодорожному переезду. Инцидент произошел в 02:51, на месте аварии уже работает команда ремонтников-железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки.

Однако из-за аварии было объявлено о задержке четырех пассажирских рейсов в направлении Харьков - Киев - Харьков.

Итак, по состоянию на 05:30 30 июля ожидались задержки следующих рейсов:

№ 19 Попасная - Киев (до 04:00 часов)



№ 125 Константиновка - Киев (до 04:00)



№ 26 Киев - Константиновка (до 03:00)



№ 138 Хмельницкий - Лисичанск (до 03:00).

К 07.00 движение в районе аварии было восстановлено по парной колее.

А по состоянию на 06:30 задерживаются уже такие поезда:



▪️№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3:00 35 минут);



▪️№126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2:00 20 минут);



▪️№17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1:00 40 минут);



▪️№138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составляет 1:00 30 минут);



▪️№10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1:00 40 минут);



▪️№11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1:00 15 минут);



▪️№41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1:00 10 минут).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в арйоне Днепра тяжелый грузовик влетел в рейсовый автобус "Богдан" и 13 человек попали в больницу с многочисленными травмами.

Также мы рассказывали, что под Киевом пьяный водитель потерял контроль над авто, резко превысил скорость и на полном ходу влетел в фуру. Лихач погиб на месте.