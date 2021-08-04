"Страна" рассказывает об истории современной нам Украины в проекте "Украина.30". Он посвящен каждому из 30 лет независимости.

Сегодня мы говорим о последнем годе второго тысячелетия - 2000-м.

Для Украины он и правда стал переломным.

С одной стороны - закончился длившийся почти десять лет экономический спад "лихих 90-х".

С другой - страна сделала первый шаг в сторону майданов, которые за последующие 15 лет несколько раз резко поменяют ход истории Украины, приведя к войне и потере территорий.

Цепочка событий по дестабилизации ситуации в стране начнется с убийства Георгия Гонгадзе и кассетного скандала - оба события случились в 2000-м году. Этот же год дал старт большой политической карьере Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко.

"Страна" рассказывает о главных событиях 2000-года и анализирует их. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

Политические расклады 2000 года

В конце 1999-го премьер-министром стал Виктор Ющенко, а вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу Юлия Тимошенко.

Оба - будущие лидеры первого Майдана. И оба потеряют свои должности уже через год.

Назначение Ющенко многие в Украине тогда воспринимали как попытку наладить отношения с Западом после неоднозначных президентских выборов, на которых победил Леонид Кучма.

Ющенко на должности главы Нацбанка установил связи с МВФ и вел монетарную политику, которая устраивала Фонд. А тогда перед Украиной встала проблема реструктуризации внешнего долга. Поэтому Кучма и решил пойти навстречу пожеланиям Запада и назначить Ющенко.

Но последний довольно быстро из полностью лояльного Кучме "технического" премьера начал превращаться в серьезную политическую фигуру и наращивать свой рейтинг.

Во-первых, при его Кабмине началось экономическое оживление в стране. Ющенко и политика его Кабмина к этому прямого отношения не имела. Экономика Украины к тому времени достигла "дна" своего падения. В мире начали расти цены на товары украинского экспорта, а главное, начался быстрый рост ВВП России - на тот момент главного внешнеторгового партнера Украины. Все это вместе и привело к началу довольно быстрого роста украинской экономики.

Что, в свою очередь, позволило властям решить ряд социальных проблем. Например, погасить долги по пенсиям.

Повторимся, все это происходило бы при любом премьере. Но в этом году главой правительства повезло оказаться Виктору Ющенко. Поэтому именно с ним многие люди связывали начавшиеся перемены к лучшему.

Во-вторых, "реформаторский" облик нового Кабмина очень активно ковала Юлия Тимошенко. Она объявила войну бартерно-зачетным схемам в энергетике (на которых, к слову, "сидела" сама, будучи главой корпорации ЕЭСУ) и действительно добилась успехов - доля денежных расчетов на энергорынке быстро росла.

Это подавалось как борьба с олигархами, хотя ситуация была не столь однозначна. Часть олигархата действительно зарабатывала огромные деньги на долгих и мутных цепочках бартерно-вексельных расчетов. Но другая часть, которая к тому времени уже получила контроль над промышленными предприятиями, сама страдала от этих схем и была настроена на наведение порядка в энергетике.

Речь идет, в первую очередь об условной "донецкой" финансово-промышленной группе Гайдука-Ахметова (с конца 2000 года они начнут структуризацию и разделение своего бизнес, большая часть отойдет к Ахметову, который оформить свое право владения на многочисленные активы через компанию "Систем кэпитал менеджмент", созданную в ноябре 2000 года). А также о группе Интерпайп зятя Кучмы Виктора Пинчука.

Промышленникам наведение порядка в энергетике было на руку.

Но уже к середине года Юлия Тимошенко развернула столь мощную медийную активность, что стала внушать серьезные опасения Кучме и его окружению, которые пришли к выводу, что Тимошенко становится полностью неуправляемой. А так как свою главную задачу по реформам в энергетике к тому моменту она уже выполнила, то ей намекнули, что пора уходить.

Первый звоночек прозвенел еще в марте, когда было задержано близкое к Юлии Тимошенко руководство банка "Славянский". Но это была еще пристрелка.

Проблемы начались летом, когда было реанимировано дело ЕЭСУ и августе 2000-го по нему арестовали мужа Тимошенко Александра.

Впрочем, Тимошенко на этот намек не отреагировала и в отставку не подала. Наоборот - начала продвигать реформу угольной отрасли, которую резко негативно оценили на Донбассе.

В отставку она была отправлена в январе следующего года. А вслед за этим ее арестовали.

В-третьих, Ющенко многие действительно стали воспринимать как преемника Кучмы. И тональность западной прессы в этом отношении была комплиментарной к премьер-министру.

Запад в целом к тому моменту уже отрицательно относился к Кучме. Поскольку тот не желал вести Украину путем других стран Восточной Европы, которые полностью открылись для западного капитала. Кучма же шел по российскому пути создания национального крупного бизнеса.

И в этом смысле авансы Ющенко могли означать только одно - за океаном и в Европе именно его видят следующим президентом.

Но у Кучмы были другие планы.

Референдум и первая встреча с Путиным

В апреле Кучма сделал попытку резко усилить свои конституционные полномочия.

Он инициировал второй и последний на данный момент в истории Украины общенациональный референдум (первый касался поддержки Акта о независимости).

На него вынесли вопросы, которые ставили парламент в полную зависимость от президента. В случае успеха, глава государства получал больше оснований для роспуска Рады. Снималась и неприкосновенность с депутатов. А также уменьшалось их количество с 450 до 300.

На все эти вопросы украинцы ответили "да".

Но для того, чтоб ввести изменения в Конституцию нужно было согласие Рады. Найти под это 300 голосов было для Кучмы непростой задачей, но он к ней постепенно шел.

И если б это произошло, то президент стал бы полноправным хозяином положения. И он мог либо пойти на третий срок (позже Конституционный суд подтвердил такую возможность), либо же управляемо передать власть своему преемнику.

Кроме того, Кучма начал готовить почву и к геополитическом развороту. Видя, что Запад настроен в отношении него негативно и уже готовит на нового президента Ющенко, президент решил сблизиться с Россией.

Он установил контакт с новым президентом РФ Владимиром Путиным.

На встрече в августе они обсудили проблемы поставок газа, а также реструктуризации долгов Украины за энергоносители. Встреча произошла в Крыму, куда российский лидер прилетел на саммит глав государств СНГ.

Путин и Кучма встречаются в Форосе в 2000-м году

Кроме того, что очень важно, впервые поднялась на высшем уровне тема совместного (российско-украинского) управления газотранспортной системой.

"Разворот" Кучмы диктовался объективными обстоятельствами. Дружба с Россией помогала Украине больше зарабатывать. Во-первых, на транзите газа. Во-вторых и в-главных, на низкой стоимости энергоносителей для промышленности.

Со стороны Запада же никаких экономических бонусов или потока инвестиций не было. Рассчитывать можно было только на кредиты, да и то на кабальных условиях (ничего в этом смысле не изменилось и сейчас).

На этом фоне в стране заговорили о скорой замене правительства Ющенко. На место нового премьера прочили главного налоговика Николая Азарова либо влиятельного главу МВД Юрия Кравченко (последнего также молва называла возможным преемником Кучмы на посту президента).

Таким образом, к ноябрю 2000 года Кучма был близком к тому, чтоб, с одной стороны, укрепить свою власть через внесение изменений в Конституцию, а с другой - усилить российски вектор во внешней политике и заключить стратегические соглашения с Россией вроде совместного управления газотранспортной системой.

Но этот сценарий уже в ноябре оказался полностью поломан.

От убийства Гонгадзе до "Украины без Кучмы"

Цепь событий, которые остановили процесс укрепления власти и геополитического разворота Украины в сторону России, началась с исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе.

1. Основатель сайта "Украинская правда" в сентябре 2000 года пропал.

2. 2 ноября его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу под Киевом.

3. 28 ноября грянул "кассетный скандал". Лидер Соцпартии Александр Мороз опубликовал запись, на которой человек с голосом Кучмы призывает разобраться с Гонгадзе.

Присутствовали при данных беседах, если верить пленкам, шеф МВД Юрий Кравченко и глава Администрации президента Владимир Литвин.

Правда, прямых требований убить Гонгадзе там не звучит. "Кучма" настойчиво предлагает депортировать его в Грузию или привлечь чеченцев, которые бы похитили журналиста.

Позже это послужило основанием для версии, что Гонгадзе убили после того, как записали президента. Чтобы таким образом подставить его под это убийство.

Автором записи назвал себя охранник Кучмы – майор Управления госохраны президента Николай Мельниченко, который еще до ее публикации уехал из страны. И затем оказался в США.

Есть очень много данных, что работал офицер не в одиночку. Ему помогали и политики (Александр Мороз, Евгений Марчук), и сотрудники СБУ. Некоторые из помогавших погибли при загадочных обстоятельствах.

То есть появление записей, их публикация и эвакуация самого майора Мельниченко - все это напоминало разыгранную, как по нотам, спецоперацию.

Майор Николай Мельниченко

На пленках была не только информация по Гонгадзе. В последующие годы они еще будут будоражить общественность разоблачениями по другим вопросам. Но сейчас главной была тема с журналистом.

Убийц Гонгадзе - но не заказчиков - нашли и осудили много позже. Ими оказались офицеры МВД во главе с Пукачем, которые, по версии обвинения, убили Гонгадзе по приказу тогдашнего главы МВД Юрия Кравченко. Но по чьему приказу действовал Кравченко официально не установлено (подробнее все перипетии дела Гонгадзе можно прочитать здесь).

Но вернемся к событиям 2000 года.

4. Уже через две недели после публикации записи с голосом Кучмы начались акции протеста - "Украина без Кучмы". Их поддержали как правые, так и левые партии. Одним из застрельщиков была Соцпартия во главе с Морозом и Юрием Луценко, к ним примкнули такие политсилы как УНА-УНСО и другие.

Также Кучму осудили на Западе (его критиковал даже миллиардер Джордж Сорос).

Акции шли до марта 2001 года. Кульминацией стали столкновения под Администрацией президента 9 марта. 19 человек были осуждены к разным срокам за массовые беспорядки. Но и Кучма под давлением улицы уволил глав МВД и СБУ.

В целом же к концу 2000 год стало понятно, что все три крупных проекта Кучмы - укрепление своей власти, третий срок и разворот к России под огромным вопросом. По украинскому президенту был нанесен очень сильный удар, от которого он не смог оправиться до конца своего правления. Тогда для многих стало понятно, что Кучме придется уйти.

Но оставался открытым вопрос - кто станет его преемником? С Запада уже тогда все громче звучала фамилия "Ющенко". Но с этим были согласны далеко не все. И в Украине, и в России.

Что и показали события последующих лет.

Что еще происходило в 2000-м году

Чернобыль. В декабре навсегда остановился третий реактор Чернобыльской АЭС. Станция прекратила вырабатывать электроэнергию.

При этом разрушенный взрывом четвертый реактор продолжал излучать радиацию - несмотря на то, что еще в советское время, за рекордные полгода, над ним возвели объект "Укрытие". Уже в 2000-м году говорили, что над "Укрытием" нужно строить еще один защитный объект.

В итоге таки построили - но через почти двадцать лет и за средства международных доноров. "Новый безопасный конфайнмент" возвели летом 2019 года.

Олимпиада. На 27-х Олимпийских играх в Сиднее Украина взяла 23 медали, из них 3 золотые, 10 серебряных и 10 бронзовых (для сравнения - на предыдущей Олимпиаде Украина взяла 9 золотых медалей).

Рождение "Виа Гры". В Киеве продюсеры Дмитрий Костюк и Константин Меладзе основали группу "ВИА Гра" - солистками стали Алена Винницкая и Надежда Грановская.

Группа стала известной в сентябре своим супер-хитом "Попытка №5".