Вакцина тренирует организм распознавать коронавирус. Фото: Полтавщина

Украинский Минздрав рассказал об американской вакцине от COVID-19 Moderna, два миллиона доз которой наша страна недавно получила от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX.

Характеристики препарата МОЗ опубликовал в Фейсбуке.

Moderna - это мРНК-вакцина, которая действует по тому же принципу, что и Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Она тоже содержит молекулы мРНК, которая при попадании в клетки человека учит их делать копии шиповидного белка коронавируса. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку, и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится защититься в случае встречи с настоящим вирусом.

Вакцина Moderna одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, Европейским агентством по лекарственным средствам, Федеральной агентством по контролю и профилактике заболеваний США, а также используется в Канаде, Израиле, Японии и других странах.

К 27 июля в мире сделали 138 миллионов прививок этой вакциной.

Во время клинических испытаний ее эффективность была 94,1%. По предварительным данным канадского исследования, которое длилось с декабря 2020 по май 2021 года, вакцина Moderna показала эффективность 96% в предотвращении госпитализации и смерти от штамма "дельта", причем уже после одной дозы.

Уже 255 290 украинцев получили прививки вакциной Moderna. Ею прививают коллективы и профессиональные группы, она доступна в центрах массовой вакцинации.

Скриншот из Фейсбука МОЗХарактеристики Модерны

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно об этой вакцине.

Мы также сообщали, что Евросоюз одобрил использование Moderna для подростков старше 12 лет.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться