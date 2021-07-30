Украинский Минздрав рассказал об американской вакцине от COVID-19 Moderna, два миллиона доз которой наша страна недавно получила от правительства США в рамках глобальной инициативы COVAX.

Характеристики препарата МОЗ опубликовал в Фейсбуке.

Moderna - это мРНК-вакцина, которая действует по тому же принципу, что и Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Она тоже содержит молекулы мРНК, которая при попадании в клетки человека учит их делать копии шиповидного белка коронавируса. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку, и вырабатывает антитела к нему. Так организм учится защититься в случае встречи с настоящим вирусом.

Вакцина Moderna одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, Европейским агентством по лекарственным средствам, Федеральной агентством по контролю и профилактике заболеваний США, а также используется в Канаде, Израиле, Японии и других странах.

К 27 июля в мире сделали 138 миллионов прививок этой вакциной.

Во время клинических испытаний ее эффективность была 94,1%. По предварительным данным канадского исследования, которое длилось с декабря 2020 по май 2021 года, вакцина Moderna показала эффективность 96% в предотвращении госпитализации и смерти от штамма "дельта", причем уже после одной дозы.

Уже 255 290 украинцев получили прививки вакциной Moderna. Ею прививают коллективы и профессиональные группы, она доступна в центрах массовой вакцинации.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно об этой вакцине.

Мы также сообщали, что Евросоюз одобрил использование Moderna для подростков старше 12 лет.