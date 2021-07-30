Российское издательство "Эксмо" назвало дату выхода новой книги выдающегося представителя литературы постмодернизма Виктора Пелевина. Она появится в продаже 26 августа одновременно в бумажном и электронном виде, а также в аудиоформате - в озвучке известных людей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Эксмо".

В электронном формате книга появится в крупнейшем российском сервисе цифровых книг "ЛитРес". Предзаказ произведения можно оформить на сайте сервиса уже сейчас. Он обойдется в 619 рублей (около 228 гривен).

Какие-либо иные подробности о произведении (его сюжет, объем, жанр, тематика) станут известны в августе.

Произведения Пелевина привлекают к себе внимание с момента его литературного дебюта в 1991 году. Тогда за свой первый сборник рассказов "Синий фонарь" он получил "Малую Букеровскую премию". С тех пор каждая его книга становится событием. Самые известные его произведения - романы "Чапаев и пустота" (1996) и "Generation П" (1999).

Несмотря на популярность в России и далеко за ее пределами, Пелевин не появляется на публике и не дает интервью, а его достоверные фотографии можно пересчитать по пальцам двух рук.

Предыдущее произведение Пелевина, роман о москвичке "Непобедимое солнце", появилось в продаже ровно год назад, в августе 2020-го. А за год до этого вышло "Искусство легких касаний".