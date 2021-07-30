Обнаружен белок, который по мнению ученых может помочь быстро похудеть. Он основан на интенсивной работы сальных желез, а не гормонов. Ранее для аналогичной цели был создан инструмент, который физически мешает челюстям.

Об этом говорится в исследовании ученых Медицинской школы Перельмана университета Пенсильвании, опубликованном в журнале Science.

Сообщается, что данное открытие сделали довольно неожиданно. Это произошло когда специалисты изучали белки иммунной системы, связанные с развитием аллергии. В частности, они искали сигнальные молекулы, отвечающие за подавление аллергических реакций и управляющие реакцией организма на инсулин.

В ходе эксперимента на грызунах внимание исследователей привлек белок TSLP, который не только подавлял аллергию, но и предотвращал развитие диабета второго типа у мышей, страдавших от крайне тяжелых форм ожирения. Дальнейшие наблюдения показали, что TSLP не только снизил их невосприимчивость к инсулину, но и резко уменьшил массу тела.

За месяц эксперимента вес мышей снизился почти в два раза - с 45 до 25 граммов, что является нормой для здоровых особей. Тогда ученые провели детальный анализ воздействия белка на организм. Оказалось, что данное вещество воздействовало не на мозг грызунов или их жировые отложения, а на сальные железы в их коже. TSLP резко повышал активность себоцитов - клеток, вырабатывающих кожный жир, которые заставляли организм мышей постоянно транспортировать липиды из жировых отложений в сальные железы, откуда те почти сразу покидали организм грызунов.

В ближайшее время ученые планируют проверить, эффективна ли эта методика похудения и для человека.

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