В четверг, 29 июля в Карпатах в районе горы Круглая Боржавского хребта в трех туристов попала молния. Они тут же вызвали спасателей, которые прибыли через 3 часа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В 13:00 в ГСЧС Закарпатья сообщили, что в помощи нуждаются трое туристов, в которых попала молния. Это произошло, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе горы Круглая Боржавского хребта.

Сообщается, что через 3 с небольшим часа, в 16:16 спасатели нашли потерпевших. После оказания им первой доврачебной помощи их направят в пгт Межгорье и передадут медикам.

Спасательные работы в Карпатах продолжаются.

Как сообщала "Страна", гору Поп Иван в Карпатах посреди лета засыпало снегом. На опубликованных кадрах видно, что поверх зеленой травы выпал мелкий снег.

Также мы писали о том, что в Ровенской области выпал гигантский град размером с куриное яйцо.

Напомним, что на Прикарпатье умер известный футболист киевского "Динамо". Ярослав Думанский четыре года играл за киевское "Динамо" и в составе этой команды стал чемпионом СССР в 1981-м году и выиграл Кубок СССР в 1982-м.