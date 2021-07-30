Вокалист группы Green Grey Мурик (настоящее имя Дмитрий Муравицкий) прокомментировал реакцию Офиса президента на свой пост в Инстаграм, в котором тот раскритиковал закон о тотальной украинизации.

Комментарий опубликован в Инстаграме певца и в Фейсбуке его коллеги по группе Андрея Яценко (Дизеля).

По поводу "неуважения к украинским символам", в чем Банковая обвинила Мурика, он ответил поговоркой "чья бы корова мычала".

"Неуважение – это ваши грабительские тарифы ЖКХ, ваши заявления типа 5000 грн это не бедность, это роющиеся в мусорных баках и просящие милостыню пенсионеры. Буквально несколько дней назад видел пожилую прилично выглядящую женщину, стоящую возле метро "Льва Толстого" с протянутой рукой. И это уже массовое явление, вот это - неуважение ко всему украинскому народу", - написал музыкант.

Затем он отверг обвинение в неуважении к украинскому языку и напомнил, что в репертуаре Green Grey есть три песни на украинском языке: "ХтоЗна", "Шукаю тебе" и "В одному човнi". Кроме того, команда неоднократно исполняла вместе с группой "Скрябин" "Маршрутку", а у Дмитрия были украиноязычные сайд-проекты.

"Я выразил своё отношение к поправкам к мовному закону, а не к украинскому языку, так что не надо вот это "ля-ля". Я чту Конституцию Украины и Уголовный кодекс, а восхищаться законотворчеством Верховной Рады, которая себя уже давно дискредитировала, я как гражданин не обязан", - отметил Дмитрий.

Что касается неприличного жеста, среднего пальца, в адрес закона, Мурик пошутил, что он не искусствовед и не артист балета, а рок-музыкант. И у рок-н-ролла есть свой сленг и язык тела.

"Вы лучше смотрите, чтобы вам на следующих выборах народ не показал свой большой массовый clawfinger", - предупредил Мурик.

"И последнее, насчёт "огыдности" моего выступления. Огыдно - это когда ваш депутат прямо во время заседания проституток заказывает, а здоровый лоб пытается расстегнуть бюстгальтер сидящей впереди женщины-депутата. Когда один у вас там орёл порекомендовал пожилой пенсионерке продать собаку и заплатить за коммуналку, а недавно его обдолбанного останавливают патрульные, а потом вдруг выясняется, что он "саувсем неуиноуник" и тест был неправильный, это через неделю после происшествия, а парням патрульным влепили служебное взыскание! Вот это огыдно!" - написал Мурик.

Напомним, группа Green Grey была заявлена на концерт ко Дню независимости Украины, однако ее вычеркнули из списка участников из-за русского языка песен.

После поднявшегося скандала в Офисе президента заявили, что группу сняли не столько из-за русского языка, сколько из-за поста Мурика, в котором он критикует мовный закон.

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Cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал поведение Мурика в ролике хамским.