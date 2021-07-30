В Волынской области туляремией заболела женщина, которую укусил овод во время выпаса
В Волынской области выявили случай туляремии - опасного заболевания, которое разносят насекомые.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).
"Как сообщает Волынский областной центр контроля и профилактики болезней, в июле в области зарегистрировали случай туляремии. Заболела женщина, которая связывает свое заболевание с укусом овода во время выпаса скота", - говорится в сообщении.
Туляремия - особо опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных к людям. Если больному не оказать вовремя медицинскую помощь, возможны серьезные осложнения или смерть.
Возбудитель туляремии - бактерия Francisella tularensis. Основной источник инфекции для человека - ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы. Переносчики инфекции - иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.
Человек инфицируется при контакте с больными животными, укусе переносчика, употреблении зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража).
Основные симптомы туляремии:
- увеличение лимфоузлов;
- повышение температуры тела до 38-40° С;
- сильная головная боль;
- общая слабость;
- головокружение;
- нарушение сознания;
- боль в мышцах;
- тошнота;
- рвота;
- покраснение лица и глаз;
- сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к
- пигментации кожи.
Без лечения болезнь длится долго, сопровождается лихорадкой, нагноением пораженных лимфоузлов и развитием осложнений, опасных для жизни человека, в частности, артрита, менингита, энцефалита, пневмонии и инфекционно-токсического шока.
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