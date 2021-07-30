В Волынской области выявили случай туляремии - опасного заболевания, которое разносят насекомые.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

"Как сообщает Волынский областной центр контроля и профилактики болезней, в июле в области зарегистрировали случай туляремии. Заболела женщина, которая связывает свое заболевание с укусом овода во время выпаса скота", - говорится в сообщении.

Туляремия - особо опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных к людям. Если больному не оказать вовремя медицинскую помощь, возможны серьезные осложнения или смерть.

Возбудитель туляремии - бактерия Francisella tularensis. Основной источник инфекции для человека - ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы. Переносчики инфекции - иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.

Человек инфицируется при контакте с больными животными, укусе переносчика, употреблении зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража).

Основные симптомы туляремии:

увеличение лимфоузлов;

повышение температуры тела до 38-40° С;

сильная головная боль;

общая слабость;

головокружение;

нарушение сознания;

боль в мышцах;

тошнота;

рвота;

покраснение лица и глаз;

сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к

пигментации кожи.

Без лечения болезнь длится долго, сопровождается лихорадкой, нагноением пораженных лимфоузлов и развитием осложнений, опасных для жизни человека, в частности, артрита, менингита, энцефалита, пневмонии и инфекционно-токсического шока.

Мы разбирались, почему Россия и Китай заговорили о биолабораториях США в Украине.

Напомним, что медики установили источник отравления почти 200 человек под Ивано-Франковском.