В Черновцам прошел мощный ливень. Непогода повалила деревья и ЛЭП, затопила улицы и повредила общественный транспорт. Затоплены некоторые улицы.

Об этом сообщает regionews.

В результате внезапного сильного ливня в Черновцах затопило улицы Богдана Хмельницкого и Гагарина. Улицы в центре и на окраинах превратились в реки: стремительные потоки воды разрушают асфальтовое покрытие дорог и наносят кучу грязи. Потоки воды затопили пути центрального железнодорожного вокзала. Внутрь помещения также попала вода.

Также от порывов ветра повалили как деревья в центре города, в частности, рядом с областным театром и у кафедральным собором, так и на отдаленных окраинах.

В результате сильного ливня пострадал ряд домов, на некоторых из них разрушены конструкции.

Фото: dsns.gov.ua

В результате сильного ливня пострадал ряд домов, на некоторых из них разрушены конструкции.

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