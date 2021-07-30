МВФ готовит транш?

Похоже, нынешней осенью украинская власть все-таки дождется транша от Международного валютного фонда. Вчера директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о прибытии миссии фонда в Украину в сентябре. И не просто объявила, а сопроводила комментарием об "очень конструктивном звонке президенту Зеленскому об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ".

Сложно сказать, какие именно украинские достижения можно подразумевать под фразой "успешный экономический прогресс" – поскольку весь прогресс состоит в том, что после пяти кварталов падения отечественный ВВП чуть-чуть приподнялся во второй четверти нынешнего года. Но, скорее всего, Георгиева имела в виду не это.

Выражение "успешный экономический прогресс" в понимании МВФ уже давно перестало подразумевать экономику. Скорее всего, директор фонда конструктивно поговорила о законах, принятых Верховной Радой под контролем Джоржа Кента, – тех, что восстанавливают контроль антикоррупционных органов над украинскими политиками и вводят западный контроль над судебной системой. По этим направлениям действительно имеется "успешный прогресс". Правда, не экономический.

Впрочем, если бы дело ограничилось только этими темами, то можно было бы не обращать внимания на намечающийся медовый месяц с МВФ. Но проблема в том, что каждое потепление с фондом оплачивается вытряхиванием денег из карманов обычных граждан. В данном случае – в виде тарифов на услуги ЖКХ, которые, как теперь ясно, неизбежно вырастут осенью.

Ведь одно из ключевых требований МВФ – это бездефицитный бюджет "Нафтогаза". А бездефицитный бюджет "Нафтогаза" – это продажа газа населению и теплокоммунэнерго по европейским ценам с отечественной накруткой без всяких режимов специальных поставок. Так что затягивать пояса придется не на шутку.

Газ по 500 долларов: что дальше?

В подтверждение этого тезиса вчера появилась и впечатляющая новость из Европы: газ на тамошнем рынке подорожал до 500 долларов за тысячу кубометров – впервые за последние три года.

А если точнее, то даже три года назад такие цены были только эпизодом. Постоянными же такие ценники были в последний раз в 2013-2014 годах – до обвала, вызванного витком напряженности между Россией и США. Тогда, как обычно, удар по газовым позициям Москвы, нанесла Саудовская Аравия, резко увеличившая добычу. Сегодня подобный геополитический финт уже невозможен, поскольку Эр-Рияд играет в собственные игры, в которых Москва чаще выступает его партнером, а не оппонентом.

Эти кульбиты из сфер высокой политики были бы нам неинтересны, если бы не означали одно: на данный момент нет факторов, которые к отопительному сезону обрушили бы цены на газ. И, наоборот, есть факторы, которые говорят в пользу того, что с началом отопительного сезона европейские цены будут еще выше. Не исключено, что они дойдут даже до рекордных 600 долларов за тысячу кубов.

В проекции на отечественный рынок подобная перспектива может означать газ по 20 гривен и выше за куб. То есть – полную социальную катастрофу.

Шантаж ядерной бомбой: Арахамия хочет в "Квартал 95"?

Главным ньюсмейкером в украинской политике вчера стал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Причем эта роль достается ему не в первый раз. Главный парламентский "слуга" никогда не выступал в "Квартале 95", но сейчас стал уже таким профессионалом юмористического разговорного жанра, что после окончания политической карьеры вполне может пойти в шоу-команду Зеленского.

Вчера Арахамия говорил уже не о Китайской компартии, с которой надо брать пример. Теперь он, как отметили в соцсетях, берет пример с Трудовой партии Кореи и ее лидера Ким Чен Ына.

Поводом для таких сравнений стало заявление о фатальной ошибке Леонида Кравчука – отказе от ядерного оружия. Эксклюзивной подобную мысль не назовешь, но Арахамия творчески развил то, что уже неоднократно заявляли националисты и национал-популисты: он объяснил, что, имея ядерное оружие, Украина могла бы "шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание".

Ким Чен Ыну денег, правда, не дают, но шантажирует американцев ядерным оружием он весьма успешно. Так что опыт можно было бы перенять – будь у нас, понятное дело, ядерное оружие.

Но такого оружия у нас уже нет. И в этом контексте непонятно, как может ответственный политик делать подобные заявления. А лидер правящей фракции парламента не может не быть ответственным политиком – тут сама должность обязывает.

Невозможно, к примеру, представить, чтобы лидер фракции ХДС в Бундестаге рассказывал что-то вроде "как жаль, что нам не дают сделать ядерную бомбу, а то мы бы теперь всех шантажировали.

Но если говорить серьезно, то ничего, кроме проблем, ядерное оружие Украине не создало бы. Сильное государство и без ракет может добиваться своего (пример все той же Германии). А слабое, если бы занималось шантажом, оказалось бы в изоляции, как Северная Корея. Увы, Арахамии на курсах двухлетней давности это никто не объяснил.

Ляшко обещает третью прививку. Но уже не обещает первые две

И еще одна новость под рубрикой "Ответственная политика": вчера Виктор Ляшко заявил на очередном форуме "Украина 30", что в Украине могут ввести третий укол вакцинации от коронавируса – если Всемирная организация здравоохранения это порекомендует.

Отметим: это заявил министр здравоохранения. Тот самый, который перед вступлением в должность пообещал за лето полностью вакцинировать 5 миллионов украинцев. Причем пообещал это не на пиар-форуме, а в парламенте.

Что в подобной ситуации сделал бы ответственный политик? Во-первых, он в течение всего лета не говорил бы ни о чем другом. Во-вторых, на сайте Минздрава появился бы график, где отмечалось бы, как выполняется главное обещание министра. В-третьих, ежедневно появлялись бы разъяснения, почему вакцинация отстает от графика и что делается для исправления ситуации.

Видели мы что-то подобное? Ответ не нужен. Министр, сделав одно обещание, уже забыл о нем и вместо этого делает другое. Еще более безответственное.

На данный момент в Украине полностью вакцинированы 4,5% граждан. Это с учетом тех, кто прошел весь процесс весной, при Степанове, но мелочиться не будем. 4,5% – это чуть более 1,8 млн человек.

Еще 3,5% привились по одному разу. Скорее всего, до конца лета вакцинируются полностью. Это еще 1,4 млн человек.

Итого – 3,2 млн. До конца лета – 32 дня, а за это время нужно уколоть "однажды привитых" 1,4 млн и дважды уколоть 1,8 млн новичков. То есть за месяц нужно сделать ровно столько же уколов, сколько сделано в Украине за период с февраля по июль. Вот тут действительно нужен комментарий министра, который объяснил бы, возможное подобное или нет.

А рассказывать о третьем уколе в 2022-2023 годах при том, что неизвестно когда 70% получат первые два, – это даже не прожектерство. Это просто лапша на уши.

Битва за 77 миллионов: почему "Голос" исключает депутатов

Раскол "Голоса" на два "шепота" продолжается. Вчера на съезде этой "партии" из нее были исключены семеро народных депутатов – те, кто составлял окружение Святослава Вакарчука, пока тот еще интересовался политикой. При разделе имущества они проиграли и теперь оказались беспартийными депутатами. Во все той же фракции.

О патовой ситуации в "Голосе" писалось уже не раз. Самая маленькая фракция парламента не может даже расколоться как следует: враги вынуждены уживаться под одной крышей, потому что половине нужна сама крыша, а второй половине – мандаты.

Хотя, честно говоря, уже непонятно, в чем ценность мандата депутата от "Голоса". Кроме, естественно, неплохих официальных зарплат – но это они по меркам обычных граждан неплохие, а в парламенте привыкли к другим суммам. Между тем конверты, как в "Слуге народа", в "Голосе" не дают, и даже за голосами Банковая к ним перестала обращаться.

Вся ценность торговой марки "Голос" сегодня – это 77 млн гривен в год, которые полагаются ему как партии за победу на парламентских выборах. Партии, конечно, никакой нет – но это лишь делает полагающиеся миллионы еще более приятными: претендентов гораздо меньше. Конечно, при этом полагается правильно составить отчетность – но это "соросята" умеют делать лучше всех. Хоть из группы Киры Рудык, хоть ее противники.

Однако распределяться деньги будут именно в группе Рудык. Исключенные на них теперь права не имеют даже формально. Видимо, поэтому одна из них – бывшая замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина – написала заявление о выходе из партии на дешевой туалетной бумаге. Времена настают тяжелые.