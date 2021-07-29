В пятницу, на Олимпиаде-2020 украинские олимпийцы продолжат выступления во многих видах и дисциплинах. Надежды на медали у нас в фехтовании, дзюдо, боксе, стрельбе и плавании.

Сборная Украины по мужскому фехтованию во главе с бронзовым призером этой Олимпиады Игорем Рейзлиным в статусе вице-чемпионов мира начнет свой путь с четвертьфинала и поединка против Китая. На очереди - главные фавориты - французы. Об этом сообщает портал sportreporter.

В дзюдо будет выступать бронзовый призер последнего чемпионата мира дончанин Яков Хаммо и призер чемпионата Европы Елизавета Каланина.

В пулевой стрельбе у Елены Костевич, которая уже выиграла бронзу в Токио, последний шанс зацепиться за более ценную награду. После первого дня квалификации она идет шестой и близка к финальной восьмерке. А там будет надеяться, что удача наконец повернется к нам лицом.

Анна Лысенко в боксе может гарантировать себе медаль Олимпиады, если выиграет у очень грозной соперницы, действующей чемпионки мира из Турции Бусеназ Сурменели. Победитель их боя выходит в полуфинал и минимум гарантирует себе бронзу.

В прыжках в воду начинаются индивидуальные соревнования, и наши девушки попробут попасть в полуфинал на 3-метровом трамплине. Еще один бронзовый призер Игр-2020 Михаил Романчук и Сергей Фролов попробуют пробиться в финал на любимой для себя дистанции в 1500 м.

Ну и стартуют соревнования по легкой атлетике. В первый день пройдет квалификация для Проценко, Саладухи, Голодной, Нестеренко и эстафеты микст 4х400 м.

Выступление наших олимпийцев: (время киевское)

3:00 Пулевая стрельба. Женщины. Стрельба с пистолета с 25 м. 2-й день квалификации. Финал в 8:00

3:15 Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту, квалификация. Андрей Проценко

5:20 Легкая атлетика. Мужчины. Метание диска, квалификация. Никита Нестеренко

5:25 Фехтование. Мужчины. Командный турнир в шпаге. 1/4 финала. Украина – Китай

После 5:30 Дзюдо. Женщины. 1/16 финала. Елизавета Калинина – Соня Асселах (Алжир)

6:00 Бокс. Женщины. 1/4 финала. Анна Лысенко – Бусеназ Сурменели (Турция)

После 6:00 Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала. Дончанин Яков Хаммо – (соперник определится позже)

9:00 Прыжки в воду. Женщины. 3 м, квалификация. Анна Письменская, Виктория Кесарь

13:05 Легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок, квалификация. Ольга Саладуха

13:14 Плавание. Мужчины. 50 м в/с, квалификация. Владислав Бухов

13:25 Легкая атлетика. Женщины. Метания ядра, квалификация. Ольга Голодна

14:12 Легкая атлетика. Микст, эстафета 4х400, квалификация. Украина

14:23 Плавание. Мужчины. 1500 м в/с. Михаил Романчук, Сергей Фролов



Расписание 7-го дня Олимпиады-2020, 30 июля (21 комплект медалей):

2:45 – 4:55. Академическая гребля. Мужчины – одиночка, восьмерка. Женщины – одиночка, восьмерка

3:00 – 9:00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м

4:00 – 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Мужчины, женщины

4:30 – 6:10. Плавание. Мужчины – 200 м спина, 200 м комплекс. Женщины – 200 м брасс, 100 м в/с

6:00 – 14:00. Теннис. Мужчины, парный финал

7:00 – 9:25. Батут. Женщины, инд.

8:00 – 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, мужчины

8:45 – 11:20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир

9:30 – 15:30. Бадминтон. Смешанные пары

11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100+ кг. Женщины – 78+ кг

12:30 – 14:40. Фехтование. Мужская шпага, команда

13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 10 000 м

14:00 – 16:10. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд

Расписание телетрансляций Олимпиады 30 июля на UA:Перший:

02:45. Академическая гребля

04:30. Плавание

06:10. Бокс, дзюдо

08:00. Пулевая стрельба, фехтование

10:30. Студия Олимпийские игры

11:00. Стрельба из лука. Дзюдо. Легкая атлетика. Фехтование

13:50. Легкая атлетика. Плавание

15:00. Конный спор

16:30. Студия Олимпийские игры

18:20. Повторы

21:40. Время Олимпийских игр

Мы ведем обновляемый материал о всех медалях Олимпиады-2020 по видам спорта и странам.

Напомним, что Зеленский лишил госстипендий троих олимпийских медалистов с предыдущих олимпиад из-за выявленного допинга.