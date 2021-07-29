Удивленный Федя. В России живет необычный кот, который стал звездой интернета и мировых изданий
В России появилась новая звезда мирового уровня - четвероногая. Это кот Федор, который живет в городке Сальск Ростовской области у хозяйки Натальи Ждановой.
Сюжет о нем разместил Ютуб-канал ТАСС.
Федор привлекает внимание благодаря необычному строению мордочки: она довольно широкая, глаза близко посажены, и кажется, что лицо немного не по размеру головы. Из-за такой особенности кот выглядит все время крайне изумленным.
По словам Натальи, его мать, уличная кошка, пришла к ней во двор, а через какое-то время принесла двух котят.
Один, женского пола, был крупным и пышущим здоровьем, а второй, Федя, маленьким и больным. Со временем у него проявились аллергия и проблемы с координацией. Когда его сестра уже уверенно бегала, Федя мог лишь крутиться вокруг своей оси. Наталья довольно долго его выхаживала.
Как-то подруга посоветовала женщине завести для него аккаунт в ТикТоке. Наталья не знала, как пользоваться соцсетью, но ради питомца научилась и установила приложение на смартфон.
В итоге кот стал звездой ТикТока, а сейчас набирает популярность в Инстаграме. В общей сложности у него около 100 тысяч подписчиков. А недавно удивленный Федя обрел международную славу: о нем написали издания The Mirror, Metro и Daily Mail.
Осенью "Страна" рассказывала о смерти в Японии "длиннокота", породившего море шуток в интернете и ставшего одним из первых мемов в интернете.
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