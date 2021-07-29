В России появилась новая звезда мирового уровня - четвероногая. Это кот Федор, который живет в городке Сальск Ростовской области у хозяйки Натальи Ждановой.

Сюжет о нем разместил Ютуб-канал ТАСС.

Федор привлекает внимание благодаря необычному строению мордочки: она довольно широкая, глаза близко посажены, и кажется, что лицо немного не по размеру головы. Из-за такой особенности кот выглядит все время крайне изумленным.

По словам Натальи, его мать, уличная кошка, пришла к ней во двор, а через какое-то время принесла двух котят.

Один, женского пола, был крупным и пышущим здоровьем, а второй, Федя, маленьким и больным. Со временем у него проявились аллергия и проблемы с координацией. Когда его сестра уже уверенно бегала, Федя мог лишь крутиться вокруг своей оси. Наталья довольно долго его выхаживала.

Как-то подруга посоветовала женщине завести для него аккаунт в ТикТоке. Наталья не знала, как пользоваться соцсетью, но ради питомца научилась и установила приложение на смартфон.

В итоге кот стал звездой ТикТока, а сейчас набирает популярность в Инстаграме. В общей сложности у него около 100 тысяч подписчиков. А недавно удивленный Федя обрел международную славу: о нем написали издания The Mirror, Metro и Daily Mail.

Осенью "Страна" рассказывала о смерти в Японии "длиннокота", породившего море шуток в интернете и ставшего одним из первых мемов в интернете.

Мы также писали, что не стало знаменитой сердитой кошечки Grumpy Cat.