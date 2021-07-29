В Офисе президента прокомментировали предположение главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о том, что на встрече в Вашингтоне разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена будет вестись на повышенных тонах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал корреспонденту "Страны" идиому "на повышенных тонах" проявлением разочарования Киева.

По словам представителя Банковой, идиома имеет отношение к общей позиции, которую можно охарактеризовать как "разочарование" и "вопиющее недопонимание реальных общеевропейских рисков в связи с достройкой "Северного потока - 2" и нежелания вернуть РФ в реальный мир ответственности в связи с ее нарастающей агрессией".

"А что касается подготовки к переговорам президентов Украины и США, то одним из ключевых вопросов на этой встрече будет вопрос о странном завершении явно антиевропейского проекта России "Северный поток – 2". Давид Георгиевич, несомненно, чрезвычайно разочарован неконкретностью и декларативностью соглашения между США и Германией по этому антиевропейскому проекту и рассчитывает на наполнение соответствующих рамочных договорённостей более чётким и юридически определённым содержанием. Будет ли просто этого добиться? Наверняка непросто. Но у нас нет другого пути. Насколько можем судить, именно это и имел в виду Давид Арахамия", - утверждает Подоляк.

Ранее "Страна" приводила реакцию советника на другое резонансное заявление Арахамии - об упущенной Украиной возможности шантажировать мир ядерным оружием.

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