Президент США Джо Байден призвал местные власти выплачивать каждому американцу, кто пожелает вакцинироваться против коронавируса COVID-19, по $100.

Ранее о внедрении такого стимула объявили власти Нью-Йорка: акция для прививающихся запустится уже с этой пятницы, передает портал "ВО".

По данным Our World in Data, в США полностью вакцинировано 48,33% населения, еще 7,43% американцев вакцинированы частично.

Администрация Байдена ставила задачу обеспечить 70% взрослого населения США хотя бы одним уколом вакцины от COVID-19 к 4 июля 2021. В Белом доме объясняли, что достичь этой цели не получилось в основном из-за нежелания молодых американцев делать прививки.

Мы разбирались, как в Украине сделать вторую прививку от коронавируса, если первая была получена в другой стране.

Как сообщала "Страна", новый опасный штамм коронавируса "дельта" вызвал четвертую волну пандемии, которая уже началась в Северной Африке и Ближнем Востоке.

Напомним, что в Минздраве Израиля приняли решение ревакцинировать граждан старше шестидесяти лет третьей дозой препарата от коронавируса.