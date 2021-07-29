В Офисе президента отреагировали на заявление главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, который назвал фатальной ошибкой отказ Украины на заре независимости от ядерного оружия.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" заявил, что Арахамия идеален в создании подобных сенсаций.

"Безусловно, мне всегда очень нравятся глобальные выводы, которые делаются из ироничных комментариев. Давид Георгиевич, на мой взгляд, идеально уловил именно эту особенность - делать из мухи слона - и блестяще ею пользуется, подбрасывая постоянно подобные сенсации. Арахамия идеален в этом. Тем не менее, отмечу, что этот его разговор в телеэфире не имел официального характера", - отреагировал Подоляк.

Затем он высказался о Будапештском меморандуме - межгосударственном соглашении о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

"И с политической, и с юридической точки зрения Будапештский меморандум оказался, увы, абсолютной пустышкой. Никаких реальных гарантий. Никаких выполнений обязательств. Сплошная пустота. По поводу взбудоражившего медиапространство некорректного слова "шантаж" в таком контексте... Оно явно имело иронический оттенок и отсылало к тому, что Украина даже в состоянии войны за свою территорию и свой суверенитет пользуется очевидно недостаточной поддержкой со стороны западных государств. И это мягко говоря. Ещё раз подчеркну, что Давид Арахамия всегда чрезвычайно мягок и корректен в своих оценках и предпочитает изощренную иронию", - отметил Михаил Подоляк.

Ранее "Страна" приводила комментарий главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко по поводу слов Арахамии. Корниенко назвал их "ментальным экспериментом".

Также мы рассказывали, как в Верховной Раде отреагировали на слова Арахамии о шантаже ядерным оружием.