В Арктике температура воздуха растет самыми высокими темпами, опережая все остальные районы Земли. Это грозит плохими последствиями для погоды на всем земном шаре.

Об этом говорится в докладе Консультативной группы по климатическим кризисам (Climate Crisis Advisory Group, CCAG).

"Нагревание Арктики происходит намного быстрее, чем глобальный подъем температур. За последние 30 лет Арктика прогревалась на 0,81 градусов по Цельсию, за десятилетие более чем в три раза быстрее, чем мир в среднем - на 0,23 градусов", - отмечается в исследовании.

Мы разбирались, почему участились природные катаклизмы и как этому можно противостоять. Планету в последнее время начали cотрясать невиданные природные катаклизмы. Наводнения, жара, смерчи, засуха все чаще происходят по всему миру.

Как сообщала "Страна", эксперты из Швейцарской Высшей технической школы Цюриха заявили, что в ближайшие десятилетия ожидаются новые температурные рекорды.

Напомним, что в Украине собрались купить за 245 млн подержанный британский ледокол. Эксперты уверяют, что "цена в пять миллионов долларов - лишь вершина айсберга, особенно в расходной части".