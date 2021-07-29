В странах Ближнего Востока, где низкий уровень вакцинации населения от коронавируса, опасный штамм "дельта" вызывает "четвертую волну" пандемии коронавируса. Похожая ситуация наблюдается и в странах Северной Африки, где пытаются сдержать вспышку заболеваемости.

Об этом сообщает Wionews со ссылкой на данные бюро Всемирной организации здравоохранения.

"Распространение варианта "дельта" способствует росту числа случаев COVID-19 и смертей во все большем числе стран Региона Восточного Средиземноморья ВОЗ", - сказано в сообщении.

При этом штамм "дельта" нашли в 15 из 22 стран данного региона, которые находятся от Марокко и до Пакистана. В сравнении с прошлым месяцем, в июле уровень инфицирования вырос на 55 процентов, а уровень смертности - на 15 процентов.

В ВОЗ рассказали, что "дельта" быстро распространяется и становится "доминирующим штаммом" в регионе. Среди новых пациентов много тех, кто не был привит от коронавируса.

По данным ВОЗ, по состоянию на последнюю неделю июля только 41 миллион человек, или всего 5,5 процента населения региона, были полностью вакцинированы. В то же время страны Северной Африки, такие как Тунис, в которых произошло наибольшее количество смертей от COVID-19, пытаются сдержать вспышку.

Напомним, в Киеве умер пациент, который был заражен штаммом "Дельта".

Также мы писали, что Кабинет министров ввел ограничения для украинцев и иностранцев из-за опасного штамма.