В британском городке Уэймут 62-летняя женщина девять месяцев сидела на изоляции, опасаясь подхватить коронавирус. Когда же она впервые отважилась выйти из дома, ее насмерть сбил грузовик.

Об этом пишет издание Daily Mirror.

Смерть наступила из-за фатального стечения обстоятельств. Сара Льюис отвлеклась, вытаскивая из сумочки медицинскую маску, и вышла на проезжую часть не глядя. В этот момент на нее наехал грузовик.

Водитель грузовика Карл Стэнтон так же не видел пожилую леди, как она его, поскольку сдавал задом, и Сара попала в слепое пятно его поля зрения. Как шофер объяснил позже полицейским, ему пришлось двигаться задом из-за большого количества припаркованных на улице машин.

Стэнтон заверил, что не нарушал правил и был предельно внимателен: выключил радио, проверил зеркала и дорогу вокруг себя, но Льюис не увидел.

Вскрытие показало, что женщина скончалась от множественных травм практически мгновенно.

Фото с места происшествия. Источник: Daily Mirror

Просматривая записи с камер видеонаблюдения, судебно-медицинский эксперт сказал, что Льюис находилась позади грузовика и совершенно не обращала внимания на окружающую обстановку.

Как потом удалось выяснить, пожилая дама вышла из дома впервые за длительный период, чтобы переместить машину с парковки в гараж.

Ранее "Страна" рассказывала о происшествии в Днепре, где военный грузовик несколько раз переехал женщину на пешеходном переходе.

Мы также сообщали, что в Польше грузовик насмерть сбил гражданина Украины, который вышел из автобуса и переходил проезжую часть.