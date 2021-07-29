Сегодня, 29 июля, в Турции уже второй день подряд полыхают лесные пожары. Пламя перекинулось на жилые районы и подошло вплотную к популярным среди туристов курортным городам: Мармарису, Бодруму и Анталии.

Об этом сообщает NTV.

Лесные пожары подошли вплотную к Анталии, огонь полыхает на лесных массивах возле Аланьи и Гюндогмуша. В целях безопасности эвакуировали жителей одного из них. Трассу Анталия-Мерсин была временно закрыта.

Кроме того, огонь подошел к курортному Бодруму, но его удалось частично взять под контроль. Возле Мармариса тоже начались пожары. В целях безопасности эвакуировали отдыхающих из нескольких гостиниц.

После того, как огонь в Турции перекинулся на жилые районы, стало известно о троих погибших, десятки людей были госпитализированы с ожогами. В районе Кепезбелени сгорело 80 процентов домов. В начале суток пожарные пытались справится сразу с примерно десятью пожарами. К борьбе с огнем привлекли самолеты и вертолеты.

Напомним, в Испании из-за окурка начался масштабный лесной пожар, во время которого сгорели деревья и пострадали люди. Ради безопасности эвакуировали сотни человек.