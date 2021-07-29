Граждане Украины, которые сделали первую прививку от коронавируса за пределами страны, могут закончить курс вакцинации на родине. В первую очередь для этого нужно обратиться к своему семейному врачу.

Об этом сообщает пресс-служба центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Украинцы, которые получили первую прививку от коронавируса в другой стране должны обратиться к семейному врачу, чтобы тот внес эту информацию в электронную систему здравоохранения. Для этого нужно иметь при себе документ, который подтверждает получение первой дозы и его перевод на украинский язык в произвольной форме.

После этого можно обратиться в один из центров массовой вакцинации от коронавируса, где будет в наличии нужная вакцина. Важно соблюдать рекомендуемый срок после первой дозы:

AstraZeneca - 12 недель,

Comirnaty / Pfizer - 21-28 дней,

CoronaVac / Sinovac - 14-28 дней,

Moderna - 28 дней.

После этого можно получать прививку. В случае,е сли остались вопросы в ЦОЗ рекомендуют позвонить в контакт-центр по телефону: 0800 60 20 19.

Напомним, если некоторые регионы Украины перейдут из "зеленой" зоны карантина в любую другую, учебные заведения там все равно смогут работать. Но при одном условии: 80% сотрудников должны быть вакцинированы.

Также мы писали, что в Украине планируют начать делать более 8 миллионов прививок от коронавируса в месяц.