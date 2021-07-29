В Бразилии, где сейчас, как и во всем Южном полушарии, зима, ударили морозы. Это нехарактерно для страны, где с июня по август столбики термометров редко опускаются ниже +13 градусов Цельсия.

О морозах сообщают местные издания и пользователи соцсетей.

Похолодало на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Температура воздуха там составляет -2...-5 градусов. В некоторых городах штата холода сопровождаются снегопадами.

Это уже третья волна холода, накрывшая страну за месяц. Причем 20 июля морозы в Бразилии побили рекорд 1994 года: в еще одном южном штате Санта-Катарина температура упала до -7,8 градуса.

Так сейчас выглядят бразильские пейзажи. Фото: twitter.com/GregDeeWeather

Необычные холода могут повлиять на стоимость кофе. Большая часть кофейных плантаций юга уже вымерзла (по оценке экспертов, они составляют более чем десятую часть всех бразильских плантаций), из-за чего цена зерен на мировом рынке подскочила почти на треть. Однако эксперты предрекают, что это не предел.

К слову, снежит сейчас также в некоторых регионах Аргентины и Уругвая.

Ранее "Страна" писала о том, что снегопады пришли не только в Бразилию, но и в некоторые регионы России.

Мы также рассказывали, что на днях в Италии выпал град размером с яблоко.